Jak przekazała PAP rzeczniczka wrocławskiego oddziału GDDKiA Magdalena Szumiata, budowa ostatniego, dolnośląskiego fragmentu S3 została podzielona na dwa odcinki.

Pierwszy fragment, pomiędzy węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ zaprojektuje i zbuduje konsorcjum firm: PORR z Warszawy i PORR Bau z Wiednia. „Ponad 16-kilometrowy odcinek przechodzi przez pasmo Gór Wałbrzyskich; trasa pobiegnie pod nimi dwoma tunelami. Jeden z nich, o długości ok. 2300 m, będzie najdłuższym w Polsce” - powiedziała rzeczniczka. Koszt budowy tego odcinka przekracza 1,5 mld zł. Zostanie on oddany do ruchu w pierwszej połowie 2023 r.

Drugi z fragmentów „ekspresówki” - od węzła Kamienna Góra Północ do węzła Lubawka – powstanie do 2021 r. Jego długość to ponad 15 kilometrów, a koszt budowy - 880 mln zł. Tę inwestycję zrealizuje konsorcjum: Mosty Łódź i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia.

Na całym odcinku od Bolkowa do granicy z Czechami jezdnia będzie miała dwa pasy w każdym kierunku. Powstaną trzy węzły drogowe - Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka. Oprócz dwóch tuneli ma powstać sześć mostów, 23 wiadukty nad i w ciągu drogi ekspresowej, 34 przejścia dla zwierząt i inne elementy ochrony środowiska, m.in. ekrany akustyczne, ogrodzenie czy przepusty.

W ramach tej inwestycji przebudowany zostanie również fragment drogi krajowej nr 5 oraz odcinki dróg wojewódzkich i powiatowych.

Budowa drogi jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Trasa S3 łączy wybrzeże Polski z paneuropejskimi korytarzami transportowymi. Prowadzi od zespołu portów morskich Świnoujście-Szczecin, wzdłuż zachodniej granicy kraju, przez ośrodki miejskie Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry, Zagłębie Miedziowe (Głogów, Lubin, Polkowice, Legnica) do południowej granicy z Czechami.

Na Dolnym Śląsku w budowie jest jeszcze fragment S3 łączący węzeł Lubin Północ oraz węzeł Kaźmierzów. W poniedziałek otwarto 36-kilometrowy fragment tej trasy z Legnicy do Bolkowa.

