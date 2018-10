PKN Orlen: Złoże Bystrowice zapewni 2 mld m3 gazu, wydobycie możliwe za 1,5 roku



Bystrowice, 17.10.2018 (ISBnews) - Należąca do PKN Orlen spółka Orlen Upstream odkryła kolejne złoże gazu ziemnego - Bystrowicach na Podkarpaciu. Zasoby wydobywalne tego złoża szacowane są na 2 mld m3 gazu ziemnego wysokometanowego, a wydobycie ze złoża może trwać ok. 10 lat i rozpocząć się w ciągu półtora roku, podał PKN Orlen.

"Chcemy jak najszybciej eksploatować to złoże. Chcielibyśmy w ciągu 1,5 roku doprowadzić do rozpoczęcia jego eksploatacji" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek dziennikarzom w Bystrowicach.

Odkrycie złoża odwiertem Bystrowice-OU1 było możliwe dzięki zastosowaniu najnowszych technologii zdjęć sejsmicznych oraz interpretacji danych geofizycznych i geologicznych.

"Dalszy rozwój segmentu upstream to jeden z priorytetów, który jako grupa konsekwentnie realizujemy. Zwiększanie poziomu produkcji i wielkości posiadanych zasobów 2P korzystnie przełoży się zarówno na wyniki Grupy Orlen, jak i bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dlatego będziemy koncentrować się na dobrej jakości aktywach i najbardziej rentownych projektach. Rejon Podkarpacia należy nadal do bardzo perspektywicznych w obszarze poszukiwań gazu ziemnego w Polsce. A sukces poszukiwawczy w Bystrowicach to potwierdza" - powiedział Obajtek, cytowany w komunikacie.

Zasoby wydobywalne złoża Bystrowice szacowane są na poziomie 2 mld m3 gazu ziemnego wysokometanowego o ponad 98-procentowej zawartości metanu. Wydobycie ze złoża może trwać ok. 10 lat. Natomiast zasoby geologiczne koncesji PKN Orlen na Podkarpaciu szacowane są na ok. 10 mld m3, podano w materiale.

Spółka zakłada, że roczne wydobycie będzie wynosiło ok. 200 mln m3.

"Dokładne dane będzie można podać po opróbowaniu i przeprowadzeniu testów produkcyjnych wszystkich horyzontów gazonośnych. Spółka planuje prowadzenie dalszych prac wiertniczych na tej koncesji w najbliższych latach, celem udostępnienia złoża do eksploatacji" - czytamy w komunikacie.

Obajtek podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że w niedalekiej odległości od odwiertu przebiega gazociąg przesyłowy Gaz-Systemu, z którym będzie można zbudować połączenie.

W przypadku Bystrowic mamy do czynienia z tzw. złożem wielohoryzontowym, w którym kilka warstw skalnych nasyconych jest wysokometanowym gazem ziemnym. Odwiert Bystrowice-OU1 jest zlokalizowany na terenie województwa podkarpackiego i jest realizowany w ramach projektu Miocen. W ostatnim tygodniu zakończono prace wiertnicze osiągając głębokość końcową 2165 m. Obecnie prowadzone są prace polegające na zamontowaniu uzbrojenia wgłębnego, by prowadzić eksploatację w sposób pozwalający na selektywne udostępnienie dwóch horyzontów jednocześnie, podała też spółka.

"Bystrowice to kolejny w tym roku sukces poszukiwawczy, po Wielkopolsce i Kujawach, spółki Orlen Upstream. Obecnie w segmencie upstream PKN Orlen prowadzi działalność w Polsce oraz Kanadzie. Średnie wydobycie Orlen Upstream w II kwartale 2018 roku wyniosło 18 tys. boe/d, a zasoby na koniec 2017 roku zostały oszacowane na poziomie 152 mln boe. W Polsce spółka prowadzi wydobycie wspólnie z PGNiG ze złóż położonych w województwie wielkopolskim. Ponadto Orlen Upstream przygotowuje się do zagospodarowania złóż na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - podsumowano w materiale.

PKN Orlen podkreślił też, że prowadząc poszukiwania węglowodorów wpisuje się w politykę zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)