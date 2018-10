W wezwaniu na akcje Protektora nie osiągnięto minimalnego progu w zapisach



Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - W odpowiedzi na wezwanie na sprzedaż 6,296 mln akcji Protektora, stanowiących 33,1% głosów, akcjonariusze złożyli zapisy na sprzedaż 739 706 akcji, co oznacza, że nie zostały złożone zapisy na sprzedaż minimalnej liczby akcji (tj. 3 296 444), podał pośredniczący Dom Maklerski mBanku.

"Wzywający niniejszym informuje, że tym samym nie ziścił się warunek, o którym mowa w pkt. 6 wezwania, tj. nie został osiągnięty minimalny próg liczby akcji, po osiągnięciu którego wzywający, zgodnie z pkt. 6 wezwania, zobowiązuje się nabyć akcje w ramach wezwania. Jednocześnie, wzywający niniejszym informuje, że nie podjął decyzji o nabyciu 739 706 akcji spółki, na które złożono zapisy w odpowiedzi na wezwanie, na mocy prawa do nabycia akcji pomimo nieziszczenia się powyższego warunku, które zastrzeżone zostało w pkt. 30 wezwania" - czytamy w informacji.

Na początku października Luma Holding Limited - podmiot zależny od Radosława Miśkiewicza - podwyższyło cenę w wezwaniu na 33,1% akcji Protektora do 5 zł za sztukę z 4,2 zł oraz wydłużyło termin przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji do 16 października br. 6 września podano, że przyjmowanie zapisów ruszy 26 września i potrwa do 9 października.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)