W wezwaniu D. Kulczyk i Mansa na Polenergię złożono zapisy na ok. 1,46% akcji



Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - W odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez Dominikę Kulczyk i Mansa Investments na sprzedaż 22 631 790 akcji Polenergii, stanowiących 49,8% kapitału, akcjonariusze złożyli zapisy na sprzedaż ok. 664 tys. akcji spółki, stanowiących ok. 1,46% kapitału, podała spółka.

"Zgodnie z wstępnymi i szacunkowymi wynikami wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A., ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2018 r. przez p. Dominikę Kulczyk i Mansa Investments sp. z o. o., przekazanymi przez Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, pełniący funkcję podmiotu pośredniczącego w wezwaniu, złożono w wezwaniu zapisy na sprzedaż ok. 664 tysięcy akcji spółki, stanowiących około 1,46% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających do około 1,46% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Z uwagi na proces weryfikacji świadectw depozytowych ostateczna liczba akcji spółki, na które złożono zapisy w wezwaniu, może się nieznacznie różnić od podanej powyżej szacunkowej liczby akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

W końcu sierpnia Dominika Kulczyk oraz Mansa Investments wezwali do sprzedaży 22 631 790 akcji Polenergii, stanowiących 49,8% ogólnej liczby głosów po 20,5 zł sztuka. Zapisy zaplanowano między 17 września a 17 października. Planowana data realizacji transakcji na GPW to 22 października, a planowana data rozliczenia to 25 października.

W ub. tygodniu Generali OFE, Nationale-Nederlanden OFE oraz Aviva OFE Aviva BZ WBK oświadczyły, że nie sprzedadzą akcji w wezwaniu Dominiki Kulczyk i Mansa Investments do sprzedaży akcji Polenergii.

Dominika Kulczyk, za pośrednictwem podmiotów zależnych (w tym Kulczyk Holding s.a.r.l. oraz Mansa Investments, która bezpośrednio posiada akcje) posiada 22 811 757, co stanowi 50,2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Według stanu na 20 lipca br., Aviva OFE posiada akcje Polenergii uprawniające do 8,21% głosów na walnym zgromadzeniu, Generali OFE - 6,56%, a Nationale-Nederlanden OFE - 5,5%.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

