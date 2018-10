Sławomir Zawadzki był prezesem Banku Pocztowego od września 2016 r. Wcześniej, od 1 lipca 2016 r. pełnił funkcję wiceprezesa, p.o. prezesa. Z Bankiem Pocztowym Zawadzki był związany też w latach 1998 - 2001 - był wiceprezesem ds. finansowych.

Jak podano na stronie banku, głównym jego udziałowcem jest Poczta Polska, która ma ok. 75 proc. akcji, a drugim - PKO BP z ok. 25 proc. akcji. Bank Pocztowy, który powstał w 1990 r. w Bydgoszczy, ma w ofercie proste produkty bankowe w polskich złotych dla klientów detalicznych oraz instytucjonalnych. Dodano, że bank posiada jedną z najszerszych sieci placówek w Polsce - liczącą ok. 4,6 tys. placówek pocztowych, w tym blisko 800 dedykowanych wyłącznie do sprzedaży produktów finansowych placówek bankowych, mikrooddziałów oraz pocztowych stref finansowych.

Longina Grzegórska-Szpyt