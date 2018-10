Na giełdach w zachodniej Europie indeksy rosną, po zniżkach w czwartek na giełdach w Azji - od Japonii po Koreę Południową.

Opublikowany w środę protokół z ostatniego posiedzenia Fed - "minutki" - wskazał, że kilkoro członków FOMC uważa za konieczne kontynuowanie podwyżek stóp procentowych w długim okresie.

Według bankierów należy zwracać baczną uwagę na ewentualne odwrócenie krzywej rentowności US Treasuries i kredyty obarczone wysokim ryzykiem jako potencjalne czynniki, które mogą doprowadzić do recesji.

Po "minutkach" Fed inwestorzy nie mają wątpliwości, że stopy procentowe w USA będą nadal rosły, prawdopodobnie poza poziom neutralny, co wspiera notowania dolara i podnosi rentowności obligacji skarbowych USA.

W czwartek mocno osłabił się chiński juan - do najniższego poziomu od stycznia 2017 r. Departament Skarbu USA podał w swoim półrocznym raporcie na temat kursów walutowych, że żaden z głównych partnerów handlowych USA, w tym m.in. Chiny, nie jest uznawany za manipulatora swoją walutą. To - zdaniem analityków - zapobiegnie dalszej eskalacji konfliktu handlowego USA-Chiny.

Kurs euro spadł o 0,1 proc. do 1,1489 USD. Brytyjski funt stracił 0,2 proc. do 1,3088 USD, a japoński jen zyskał 0,1 proc. do 112,52 za dolara USA.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 3,21 proc., po zwyżce w środę o 4 pkt. bazowe.

Rentowność 10-letnich włoskich obligacji skarbowych wzrosła o 3 pkt. bazowe do 3,579 proc. - najwyżej od ponad 4 lat. Premier Włoch Giuseppe Conti ocenił, że plan budżetu Włoch jest "bardzo piękny" (very beautiful), a jego kraj dąży do wzrostu gospodarczego. Dodał, że kanclerz Niemiec Angela Merkel była pod wrażeniem włoskiego pakietu reform strukturalnych.

"Kanclerz Niemiec Angela Merkel była bardzo zainteresowana reformami strukturalnymi, była bardzo pod wrażeniem reform strukturalnych" - powiedział Conte dziennikarzom w Brukseli.

Komentując kontrowersyjny plan budżetowy Włoch przesłany do Komisji Europejskiej Conte powiedział: "Zdaję sobie sprawę, że nie jest to budżet, jakiego oczekiwała Komisja. Spodziewam się krytycznych spostrzeżeń, ocenimy je i usiądziemy do stołu".

W czwartek ropa na NYMEX tanieje o 0,1 proc. do 69,68 USD za baryłkę.

