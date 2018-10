Prace budowlane polegające na rozbiórce starego mostu i budowie nowego rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku.

Nowy obiekt ma nośności 50 ton, 130 metrów długości i 13,1 m szerokości. Jezdnia ma szerokość 7 m; jest także chodnik dla pieszych. Wykonawcą inwestycji była firma Strabag, która zakończyła budowę miesiąc wcześniej niż planowano.

Na czas prac budowlanych zmieniona była organizacja ruchu na trasie między Olsztynem a Ostródą. Kierowcy musieli korzystać z objazdów. Dla pojazdów o masie do 8 t wyznaczony został objazd drogami powiatowymi przez Stare Jabłonki. Pojazdy o masie powyżej 8 t kierowane były objazdem wyznaczonym przez Olsztynek, drogami ekspresowymi 7 i 51 oraz krajową 51.

Poprzedni most miał mniejszą nośność do 30 ton. Był eksploatowany od 1975 r. i znajdował się w złym stanie technicznym. Zwiększony ruch samochodów na tej trasie w tym także ciężarowych spowodował zniszczenie jednej z podpór mostu. Konieczne było wykonanie awaryjnego tymczasowego podparcia obiektu do czasu budowy nowego. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka