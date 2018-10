Naimski: Zakup złoża przez PGNiG od Equinor to krok w realizacji strategii



Siedlce, 18.10.2018 (ISBnews) - Zakup przez Grupę PGNiG udziałów w złożu gazowo-kondensatowym Tommeliten Alpha, zlokalizowanym w południowej części Norweskiego Szelfu Kontynentalnego, od norweskiej firmy Equinor (dawniej Statoil) to krok na drodze do realizacji długoterminowej strategii PGNiG i strategii Polski, uważa pełnomocnik rządu ds. krytycznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

"To jest krok na drodze do realizacji długoterminowej strategii PGNiG i strategii Polski. Te strategię zaczęliśmy realizować w 2006-2007 roku, kiedy to pierwsze złoże od ExxonMobile zostało kupione przez PGNiG. Produkcja gazu i ropy naftowej na Szelfie Norweskim jest dla PGNiG fundamentalna, to ma znaczenie dla trwałości istnienia tej spółki" - powiedział Naimski dziennikarzom w kuluarach Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018 w Siedlcach.

Obecnie PGNiG dysponuje już dużą liczbą koncesji na Szelfie, zwiększa produkcję gazu, ale także ropy naftowej, podkreślił.

Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie spółki, podkreślił, że kupno udziałów w złożu Tommeliten Alpha ma dla PGNiG duże znaczenie - przede wszystkim w istotny sposób zwiększy produkcję grupy w regionie, z którego gazociągiem Baltic Pipe PGNiG planuje przesyłać gaz do Polski.

"Dzięki tej transakcji wchodzimy do elitarnego grona firm, które prowadzą wydobycie z obszaru Ekofisk, gdzie znajduje się jedno z największych złóż węglowodorów w Europie. Projekt Tommeliten Alpha pozwala nam realizować strategię dywersyfikacji dostaw i jest atrakcyjny ekonomicznie, a to dobra wiadomość dla akcjonariuszy" - wskazał Woźniak.

Cena zakupu udziałów w Tommeliten Alpha wynosi 220 mln mln USD. Spółka szacuje, że dzięki tej akwizycji wolumen wydobycia gazu w Norwegii będzie wyższy o 0,5 mld m3 rocznie przez pierwsze sześć lat eksploatacji złoża. Ponadto złoże pozwoli PGNiG wydobyć około 500 tys. ton ropy naftowej i NGL w szczytowym roku produkcji.

"Budujemy gazociąg z Szelfu - Baltic Pipe. Ten gazociąg będzie zasilany przez PGNiG zarówno z własnej produkcji, jak i z zakupów PGNiG. To, oczywiście, będzie pomieszane. Im więcej PGNiG będzie miał swojej produkcji, tym bardziej to będzie ekonomicznie uzasadnione i korzystne" - powiedział także Naimski.

PGNiG Upstream Norway posiada obecnie udziały w 20 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Na dwóch z nich pełni rolę operatora. PGNiG rozpoczęło działalność w Norwegii w 2007 roku. Wielkość zasobów wydobywalnych Grupy PGNiG w Norwegii to obecnie 83 mln boe (zgodnie z danymi Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego, stan na 1 stycznia 2018 roku). Zgodnie ze swoją Strategią, Grupa PGNiG planuje zwiększyć wydobycie gazu ze złóż w Norwegii do 2,5 mld m3 rocznie po 2022 r.

(ISBnews)