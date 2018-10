Do Agencji wpłynęło już ponad 212 tys. wniosków na blisko 1,3 mld zł. Agencja przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy suszowej do końca października.

Do 17 października do biur powiatowych ARiMR wpłynęło ponad 212 tys. wniosków na 1,29 mld zł. Na konta rolników przelano już ponad 356 mln zł. Do 17 października biura powiatowe wydały ponad 64 tys. decyzji przyznających pomoc w wysokości 420 mln zł.

"Tylko w środę Agencja wykonała blisko 6 tys. operacji, przelewając na konta rolników ponad 41,5 mln zł" – zaznaczył rzecznik.

ARiMR wypłaca także rekompensaty za szkody spowodowane suszą w hodowli ryb w stawach słodkowodnych. Do środy do biur powiatowych ARiMR wpłynęło ponad 600 wniosków o taką pomoc, na ponad 13 mln zł. Dotychczas rybakom poszkodowanym przez tegoroczną suszę Agencja wypłaciła ponad 2 mln zł.

Stawka wypłat rekompensat w przypadku strat powyżej 70 proc. wynosi 1000 zł/ha, w dla poszkodowanych, których straty zostały oszacowana na 30-70 proc. - 500 zł, ale pod warunkiem ubezpieczenia przynajmniej połowy upraw. Jeżeli rolnik takiej polisy nie ma, jego wypłata jest pomniejszana o 50 proc.

Rząd na pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę przeznaczył 1,5 mld zł. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska