W. Dróżdż i P. Jaworski zostali powołani do zarządu Orange Polska



Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Orange Polska powołała dwóch nowych członków zarządu: Witolda Drożdża i Piotra Tadeusza Jaworskiego, podała spółka.

"W dniu 18 października 2018 roku rada nadzorcza Orange Polska powołała dwóch nowych członków zarządu: Witolda Drożdża, członka zarządu ds. strategii i spraw korporacyjnych, Piotra Tadeusza Jaworskiego, członka zarządu ds. sieci i technologii. Obejmą oni nowe funkcje z dniem 1 listopada 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

"Gratuluję Piotrowi i Witoldowi wejścia w skład zarządu. Nominacje są docenieniem zarówno ich kompetencji i zaangażowania, jak również podkreśleniem znaczenia, jakie ma realizacja strategii oraz rozwój sieci dla Orange Polska. Inwestycje w światłowody, konwergencja i sieć 5G są kluczowe dla przyszłości i rozwoju firmy. Nie należy też zapominać o wielu ważnych dla firmy projektach akcentujących społeczną odpowiedzialność naszej firmy oraz otwartość na dialog z partnerami publicznymi, społecznymi i gospodarczymi. Jestem przekonany, że nowi członkowie Zarządu zapewnią najlepszą realizację tych zadań" - powiedział prezes Jean-François Fallacher, cytowany w komunikacie.

Witold Drożdż od 2012 roku jest dyrektorem wykonawczym ds. korporacyjnych w Orange Polska. W latach 2010-2012, wiceprezes zarządu, a następnie p.o. prezesa zarządu PGE Energia Jądrowa. W latach 2007-2010, był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, odpowiedzialnym za rozwój społeczeństwa informacyjnego i rejestry publiczne, a także przewodniczącym rządowego Zespołu "Polska Cyfrowa" oraz członkiem rządowego zespołu ds. bezpieczeństwa energetycznego i międzyresortowego zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej.

Piotr Tadeusz Jaworski od września 2016 roku jest dyrektorem wykonawczym ds. sieci w Orange Polska. Członek Komitetu Operacyjnego Ekspertów Sieci Orange oraz komisji ds. etyki w Orange Polska. Przewodniczący rady nadzorczej TP Teltech. Od 1991 r. związany z Orange Polska (dawniej Telekomunikacja Polska), gdzie pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora ds. techniki zespołu technicznego w Białymstoku, a później, w centrali firmy, dyrektora departamentu kontaktów z klientami biznesowymi i regionalnego dyrektora wykonawczego (Region Południe i Centrum). W latach 2007-2013 zajmował stanowisko dyrektora technicznej obsługi klienta, a następnie, do 2016 roku, dyrektora dostarczania i serwisu usług, odpowiadając za procesy technicznego dostarczania i utrzymania usług dla klientów Orange Polska i operatorów alternatywnych, realizację inwestycji sieciowych (w tym projektu VHBB-FTTH) oraz utrzymanie sieci aktywnej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

