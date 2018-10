TXM kontynuuje realizację planu naprawczego i poszukuje nowego prezesa zarządu



Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - TXM liczy na znalezienie nowego prezesa zarządu w ciągu najdalej kilku miesięcy i deklaruje, że podjęte wcześniej działania naprawcze będą kontynuowane, poinformował ISBnews p.o. prezesa spółki Bogusz Kruszyński. Główni akcjonariusze TXM będą nadal wspierać działalność sieci dyskontów odzieżowych, także pod względem zwiększania w przyszłości powierzchni sprzedaży całej sieci.

"Podjęliśmy intensywne działania poszukiwawcze, patrzymy, jacy kandydaci są ewentualnie dostępni na rynku. Sprawa nie jest łatwa, bo poszukujemy managera z odpowiednim doświadczeniem. Spodziewamy się, że następcę znajdziemy w okresie od kilku tygodni do maksymalnie kilku miesięcy" - powiedział Kruszyński w rozmowie z ISBnews.

Po odejściu Marcina Gregorowicza, który zrezygnował ze stanowiska prezesa zarządu ze względów osobistych, rada nadzorcza TXM postanowiła delegować do pełnienia tych obowiązków dotychczasowego członka rady nadzorczej Bogusza Kruszyńskiego w dniu 16 października br. na okres 3 miesięcy.

"Niezależnie od sytuacji i zmiany na stanowisku prezesa, zarówno Redan, jak i Concordia pozostajemy przy naszych planach związanych z rozwojem TXM i wierzymy w potencjał i dobre perspektywy rozwoju tej spółki" - powiedział p.o. prezesa.

Kruszyński podkreślił, że te działania, do których zobowiązał się zarząd TXM, są kontynuowane.

"W tym względzie niczego nie zmieniamy, a pozostali członkowie zarządu oraz kluczowi managerowie pozostają na swoich stanowiskach. Nasz optymizm, jeżeli chodzi o przyszłość spółki pozostaje niezmienny" - dodał.

Pod koniec sierpnia br. TXM pozyskał dodatkowy kapitał w drodze emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje w kwocie blisko 32 mln zł. Środki w pierwszej kolejności wsparły kapitał obrotowy, zostały także skierowane na obsłużenie dostawców w celu spłacenia zobowiązań, jak i pozyskanie nowego towaru.

"Rozmowy z dostawcami TXM są kontynuowane, co widać po zatowarowaniu sklepów w tym miesiącu. Pozyskaliśmy dużo towaru, atrakcyjnego dla naszych klientów i jesteśmy przygotowani do tego, aby osiągać coraz lepsze wyniki sprzedaży" - powiedział Kruszyński.

Dodał, że warunki pogodowe we wrześniu, jak i w październiku nie zachęcają klientów do przeprowadzania większych zakupów, szczególnie odzieży jesienno-zimowej.

"Cała branża odzieżowa odczuwa negatywny efekt ładnej pogody. Jednak na razie mamy dopiero początek IV kw. i zobaczymy, jak sprzedaż będzie przedstawiała się w kolejnych tygodniach" - dodał.

We wrześniu br. ówczesny prezes TXM Marcin Gregorowicz mówił o potrzebie rozwoju TXM w Polsce i w Rumunii, ale ewentualne plany otwierania kolejnych sklepów miały być uzależnione m.in. od wyników IV kw. 2018 r.

"Rzeczywiście, najpierw chcemy sprawdzić, jak będą przedstawiały się wyniki finansowe za IV kw. Chcemy zobaczyć w najbliższych miesiącach, jakie efekty przynosi nasza strategia dotycząca zwiększenia sprzedaży w sklepach TXM. Z pewnością w perspektywie 3 lat chcielibyśmy posiadać dużo większą powierzchnię sprzedaży sieci TXM niż obecnie" - podsumował Kruszyński.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

Marek Knitter

(ISBnews)