BGŻ BNP Paribas wdrożył platformę Adaptive Mobile Threat Defense Footprint



Warszawa, 19.10.2018 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas rozpoczął pilotaż platformy Adaptive Mobile Threat Defense Footprint zaprojektowanej przez Kaymera Technologies, podał bank. Jej zadaniem jest zwiększenie ochrony danych osobowych i biznesowych na urządzeniach mobilnych zarówno pracowników banku, jak i partnerów biznesowych. To kolejne rozwiązanie opracowane przez startup, które zostało zastosowane w banku BGŻ BNP Paribas.

Współpraca z Kaymera Technologies wpisuje się w nową strategię banku "Fast Forward", której jednym z głównych filarów jest digitalizacja. Bank BGŻ BNP Paribas realizuje program transformacji cyfrowej, dlatego właśnie poszukuje dopasowanych do swoich potrzeb najlepszych ofert na rynku. Do tej pory wdrożone zostały m.in. innowacyjne rozwiązania zaprojektowane przez młode firmy takie jak Vintom czy NuDelta. Teraz we współpracy z Kaymera Technologies, izraelskim startupem z branży cyberbezpieczeństwa, bank rozpoczyna pilotażowy projekt skupiony na bezpieczeństwie danych, podano w komunikacie.

"Nowe technologie i zaawansowane systemy IT ułatwiają bankowi osiąganie celów biznesowych, ale - co w naszym sektorze jest szczególnie istotne - muszą być one bezpieczne. Szukamy rozwiązań, które jeszcze bardziej zwiększą mobilność w naszej organizacji, ale jednocześnie będą zapewniać ochronę. Nawiązaliśmy współpracę z firmą Kaymera, innowatorem i liderem w dziedzinie bezpieczeństwa mobilnego, aby wdrożyć oferowane przez nią rozwiązania wśród wybranej grupy pracowników" - powiedział dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zapewnienia Ciągłości Działania w Banku BGŻ BNP Paribas Krzysztof Słotwiński, cytowany w komunikacie.

Nowa platforma Adaptive Mobile Threat Defense Footprint może zwiększyć mobilność w banku BGŻ BNP Paribas dzięki rozwiązaniom innowacyjnym, ale jednocześnie bezpiecznym, które nie zmniejszają wydajności i nie obciążają operacji IT. Platforma firmy Kaymera oferuje z jednej strony bezpieczną komunikację, z drugiej aktywnie monitoruje przesyłanie danych, wykrywając i unieszkodliwiając ataki na urządzenia mobilne, potencjalne zagrożenia, włamania do systemu czy instalacje złośliwego oprogramowania, wskazano także.

"Cieszymy się z możliwości nawiązania współpracy z bankiem BGŻ BNP Paribas. Na przestrzeni ostatniego roku przeanalizowaliśmy miliony aplikacji, sieci połączeń internetowych i telefonii komórkowej, śledziliśmy niepokojące aktywności na urządzeniach oraz anomalie w modelach postępowania. Firmy muszą mieć świadomość zagrożeń i aktywnie chronić swoich pracowników oraz infrastrukturę w obliczu zagrożenia" - dodał prezes i współzałożyciel Kaymera Technologies Avi Rosen.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

(ISBnews)