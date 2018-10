„W dzisiejszych czasach rozrost biurokracji rządowej stał się niepotrzebnym brzemieniem dla społeczeństwa, utrudniając wzrost gospodarczy, technologiczne innowacje i możliwość wyboru przez konsumentów.(…) W naszych reformach (regulacji rządowych) przestrzegamy zasad prawa, szanujemy konstytucyjny podział władzy i ograniczenia uprawnień agencji rządowych” – powiedziała szefowa Biura Informacji i Spraw Regulaminowych Białego Domu (Office of Information and Regulatory Affairs) Neomi Rao, omawiając podjęte jak dotąd kroki zmierzające do uproszczenia przepisów.

Trump zniósł wiele przepisów dotyczących firm prywatnych, wprowadził też o wiele mniej nowych „znaczących” regulacji, czyli takich, których implementacja kosztowałaby więcej niż 100 mln dol. rocznie, niż jego dwaj poprzednicy - Barack Obama i George W. Bush.

Prezydent wprowadził 229 nowych, „znaczących regulacji”, o 65 proc. mniej niż Obama (647 nowych regulacji w pierwszych 22 miesiącach sprawowania władzy) i o 51 proc. mniej niż Bush (465).

Administracja Trumpa ma nadzieję, że dzięki dalszej deregulacji uda się jej zaoszczędzić w tym roku budżetowym przynajmniej 18 mld dol., a w przypadku proponowanego złagodzenia wprowadzonych przez administrację prezydenta Obamy rygorystycznych norm zużycia paliwa i emisji spalin zaoszczędzi w ciągu najbliższych siedmiu lat od 150 do 300 mld dol.

