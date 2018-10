Badania Ipsos wskazują, że w wyborach do sejmików na PiS głosowano najczęściej we wszystkich grupach wiekowych, prócz grupy 30-39 lat, w której partię tę wskazało 24,9 proc. wobec 25,4 proc. popierających Koalicję Obywatelską.

Jednak poparcie dla rządzącego ugrupowania jest silnie skorelowane z wiekiem. PiS zdecydowanie prowadzi w grupie wiekowej 60 plus: na to ugrupowanie głosowało 41 proc. głosujących w wyborach do sejmików. Na drugą w kolejności Koalicję Obywatelską głosowało ponad 26 proc. głosujących w tej grupie. Trzecie miejsce należy do PSL - 14 proc.

Poparcie dla PiS maleje wraz z wiekiem wyborców, np. w grupie 40-49 lat wyniosło 29 proc., a wśród najmłodszych - 23 proc.

Podobnie jest z wyborcami SLD - w najmłodszej grupie ugrupowanie to poparło 3 proc. badanych przez Ipsos, a w najstarszej - nieco ponad 7 proc.

Odwrotnie sytuacja wygląda wśród wyborców Razem oraz Kukiz'15 i Ruchu Narodowego. Wśród 18-29 latków Razem wskazało 2,5 proc. badanych, a w grupie 60+ tylko 0,7 proc. Z najmłodszych Kukiz'15 wybrało 13,6 proc., a z najstarszych zaledwie 2,4 proc. Grupa 18-29 jest też bardziej podatna na hasła Ruchu Narodowego: wskazało go 2,8 proc. najmłodszych wyborców, i tylko 0,4 w grupie 60 i więcej.

Sympatie dla innych komitetów są znacznie słabiej skorelowane z wiekiem. Poparcie dla Koalicji Obywatelskiej jest najsilniejsze w grupie 40-49 lat (27,3 proc.) wobec 18,7 proc. w grupie 18-29 i 26,4 proc. wśród najstarszych wyborców. Podobnie było w wypadku PSL, też najczęściej popieranym przez grupę wiekową 40-49 lat - 18,3 proc. wobec 17,6 proc. wśród najmłodszych i 14 proc. wśród najstarszych wyborców.

W tegorocznych wyborach do sejmików wojewódzkich - jak wskazuje badanie Ipsos - głosy mężczyzn i kobiet rozłożyły się podobnie. W wyborach do sejmików kobiety nieznacznie rzadziej niż mężczyźni popierały PiS - 31,5 proc. wobec 33,1 proc. Odwrotnie wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej: wskazało ją 26 proc. głosujących w sejmikach kobiet badanych przez Ipsos wobec 23,3 proc. badanych mężczyzn.(PAP)