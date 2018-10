"W ramach nowej globalnej strategii lokalizacji dostawców, właściciel marek Hyundai i KIA, Hyundai Motor Group, poszukuje nowych partnerów biznesowych produkujących części samochodowe. W Europie chciałby nawiązać bliższą współpracę z dostawcami z Polski, Czech i Słowacji. Stąd też decyzja o ścisłej kooperacji z Polską Grupą Motoryzacyjną, która wspiera rodzimych przedsiębiorców w pozyskiwaniu partnerów biznesowych" - czytamy w komunikacie.



Zgodnie z porozumieniem, PGM będzie poszukiwać w Polsce dla HMMC i KMS nowych dostawców części i komponentów.



"Dla naszych partnerów, lokalizacja i rozwinięty przemysł motoryzacyjny to najważniejsze korzyści ze współpracy z dostawcami z Polski" - powiedział dyrektor zarządzający PGM Bartosz Mielecki, cytowany w komunikacie.



Z przekazanej przez PGM listy Hyundai i Kia już wybrały 22 firmy z Polski.



"Przy wyborze koncern kierował się w szczególności bliską lokalizacją zakładów produkcyjnych, wysoką jakością produkowanych części i komponentów oraz ich konkurencyjnością. Brał też pod uwagę możliwość dostarczania kompletnych produktów oraz gwarancję współpracy z fabrykami Hyundai i Kia w kontekście wolumenu, także w skali globalnej" - podano także.



Spotkania B2B z przedstawicielami wybranych zakładów produkcyjnych odbędą się w połowie listopada 2018 r. w Ostravie. Współorganizatorem seminarium jest Polska Grupa Motoryzacyjna.



"Polska jest lokalnym liderem w produkcji części i komponentów, a sam sektor motoryzacyjny stał się jedną z głównych gałęzi przemysłu w Polsce. Statystycznie odpowiada on za ponad 11% łącznej wartości produkcji przemysłowej. PAIH wspiera rozwój tego sektora nad Wisłą, jak również energiczne inicjatywy podejmowane przez organizacje branżowe. Z tego powodu zdecydowaliśmy o objęciu przedsięwzięcia PGM i Hyundai patronatem" - powiedział specjalista ds. branży motoryzacyjnej PAIH Grzegorz Gałczyński, cytowany w komunikacie.



W 2020 roku HMMC ma uruchomić w Czechach produkcję pojazdów elektrycznych. Z kolei produkcję baterii do tego typu pojazdów już wkrótce rozpocznie pod Wrocławiem inna koreańska firma - LG Chem.