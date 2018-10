"Ogłoszona transakcja ma charakter warunkowy. Do jej finalizacji, planowanej w pierwszej połowie 2019 roku, konieczne jest uzyskanie akceptacji odpowiednich instytucji regulujących tego typu transakcje, w tym Komisji Nadzoru Finansowego" – czytamy w komunikacie.



"W Regionie Austrii, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji widzimy potrzebę rozwoju rozwiązań łączących obszary ubezpieczeń i zarządzania aktywami. W pełni popieramy rozwój tej jedynej w swoim rodzaju strategicznej inicjatywy biznesowej w Polsce. Firma będzie nadzorowana przez nasze biuro regionalne w Pradze jako część linii zarządzania aktywami. Dzięki pracy wniesionej przez obecny zespół Union Investment TFI, nie będzie to wiązać się z żadnymi znaczącymi zmianami dla klientów. W dalszym rozwoju będziemy łączyć kompetencje i know-how Grupy Generali i Union Investment TFI, aby oferować klientom i partnerom biznesowym najlepsze w swojej klasie ubezpieczenia, zarządzanie aktywami oraz produkty i usługi finansowe" – powiedział prezes Generali CEE Holding B.V Luciano Cirinà, cytowany w komunikacie.



Według niego, planowane dołączenie Union Investment TFI do Grupy Generali umocni jej pozycję rynkową i będzie wspierać dynamiczny wzrost i koncentrację na klientach.



"Doskonała pozycja rynkowa Union Investment TFI oraz wypracowana przez lata profesjonalna reputacja zespołu zarządzającego pozwoliła nam zaprosić do negocjacji wyłącznie renomowane i stabilne instytucje finansowe. Firma jest w świetnej kondycji. Ponad dwadzieścia lat doświadczenia w zmiennych warunkach rynkowych pozwoliło wypracować doskonały proces inwestycyjny, którego odbiciem jest wysoka jakość portfeli funduszy. Jesteśmy przekonani, że Grupa Generali zapewni Union Investment TFI optymalne warunki dalszego rozwoju w Polsce z korzyścią dla klientów, partnerów biznesowych i zespołu firmy" – powiedział członek zarządu Union Asset Management Holding AG Alexander Schindler, cytowany w komunikacie.



Union Investment TFI jest największym niezależnym towarzystwem inwestycyjnym, działającym na rynku polskim od 1995 r. Obecnie zarządza aktywami o wartości ponad 14 mld zł. Na ofertę rynkową firmy składa się 30 funduszy inwestycyjnych, zarówno otwartych jak i zamkniętych, rozwiązania asset management i oparte na funduszach produkty emerytalne, takie jak IKZE, IKE i PPE.



Generali jest niezależną włoską grupą, działającą na rynkach międzynarodowych. Plasuje się wśród wiodących na świecie ubezpieczycieli i zarządzających aktywami i działa w ponad 50 krajach z rocznym przypisem składki w wysokości ponad 68 mld euro w 2017. Z ponad 71 tys. pracowników na świecie i 57 mln klientów Grupa Generali ma wiodącą pozycję w Europie Zachodniej i coraz silniej zaznacza swoją obecność na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) oraz w Azji. Generali działa w Polsce od 1998 roku.



