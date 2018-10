Lubelskie: Wojewódzka komisja wyborcza nie przyjęła żadnego protokołu

Źródło: PAP

Żadnego protokołu z powiatowych komisji wyborczych nie przyjęła do poniedziałkowego wieczora Wojewódzka Komisja Wyborcza w Lublinie. Wyniki głosowania do sejmiku mogą być znane najwcześniej we wtorek późnym wieczorem.