"Budimex, generalny wykonawca robót budowlanych w infrastrukturze, przemyśle i energetyce oraz budownictwie ogólnym szuka ponad 1 100 pracowników do końca 2019 roku. Największa polska firma budowlana wprowadzi jako pierwsza firma w branży budowlanej w Polsce zewnętrzny program rekomendacji osób do pracy. Każdy, niezależnie od swojego miejsca pracy, kto skutecznie wskaże pracownika na poszukiwane przez Budimex stanowisko, otrzyma nagrodę finansową w wysokości do 2 000 zł" - czytamy w komunikacie.



Budimex szuka w całej Polsce pracowników o ponad 50 różnych specjalizacjach. Wśród nich są takie jak: kierownicy budów, inżynierowie robót, majstrzy, inżynierowie robót torowych itp., podano również.



"Wprowadzenie tego innowacyjnego rozwiązania to rozwinięcie systemu rekomendacji wewnętrznych, który działa w Budimeksie od ponad dwóch lat. Walczymy o jak najlepszych specjalistów w swoich branżach. W pierwszej połowie 2018 roku na 240 poleceń zatrudniliśmy prawie 100 osób. Najczęściej pracę w tym systemie znajdują u nas kierownicy robót oraz inżynierowie. Jesteśmy pierwszą firmą budowlaną w Polsce, która wprowadza takie rozwiązanie dla poleceń zewnętrznych, a nie tylko wewnętrznych, czyli realizowanych przez obecnych pracowników Budimeksu" - powiedział członek zarządu Budimeksu Cezary Mączka, cytowany w komunikacie.



"Jesteśmy największym pracodawcą na rynku budowlanym w Polsce i odpowiedzialnym pracodawcą. Jako jedna z nielicznym firm na rynku nie redukowaliśmy zatrudnienia w latach 2014-2016, gdy branża budowlana przechodziła spadek zamówień. Płacimy podatki w Polsce i jesteśmy największym płatnikiem podatków w branży budowlanej. Szukamy w tej chwili głównie wyspecjalizowanych kierowników robót, inżynierów i majstrów wielu branż, szczególnie z zakresu budownictwa kolejowego i kubaturowego" - dodał Mączka.



Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. miał 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.



>>> Polecamy: Polscy pracownicy są elastyczni. Większość zmieniających pracę rozważa przebranżowienie