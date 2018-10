Gaz-System zakończył budowę gazociągu relacji Czeszów-Kiełczów



Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Gaz-System zakończył budowę gazociągu relacji Czeszów-Kiełczów, stanowiącego element Korytarza Północ-Południe, podała spółka. W połączeniu z poostałymi gazociągami Zdzieszowice-Wrocław i Czeszów-Wierzchowice możliwy będzie odbiór zwiększonych ilości surowca ze świnoujskiego Terminalu LNG oraz w przyszłości z gazociągu Baltic Pipe, który połączy Polskę ze złożami gazu na Szelfie Norweskim.

"Gazociąg Czeszów-Kiełczów ma długość ok. 32,5 km i średnicę 1000 mm. Jest położony w województwie dolnośląskim w gminach Zawonia i Długołęka. Stanowi część gazowego Korytarza Północ-Południe, który pozwoli na pełną integrację infrastruktury przesyłowej w tej części Europy. - Projekt Północ – Południe to bardzo istotny element budowania niezależności Polski w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny. Konsekwentnie rozbudowywany system przesyłowy, nowe kierunki dostaw, Terminal LNG i Baltic Pipe oraz połączenia transgraniczne to nowe perspektywy rozwoju i silna pozycja naszego kraju w Europie" - powiedział wiceprezes Gaz-System Artur Zawartko, cytowany w komunikacie.

Wartość całej inwestycji przekroczyła 120 mln zł. Gazociąg wybudowało konsorcjum firm w składzie Budimex (lider konsorcjum) i Mostostal Kraków (partner konsorcjum), podano także. Budowa gazociągu była również współfinansowana przez Unię Europejską.

"Gazociąg jest ważny dla zapewnienia elastyczności dostaw gazu do aglomeracji Dolnego i Górnego Śląska oraz regionu Opolszczyzny. Dzięki tej inwestycji oraz oddaniu do użytkowania w 2017 r. gazociągu Czeszów-Wierzchowice jesteśmy gotowi przesyłać gaz na kierunku północ-południe przez teren województwa dolnośląskiego, z wykorzystaniem podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach. Gazociąg Czeszów-Kiełczów łącznie z projektem został wybudowany w ciągu pięciu lat. Wymagał wykonania ok. 2400 spawów, pokonania 30 przeszkód terenowych metodą bezwykopowa, w tym dwóch przewiertów w technologii HDD (Horizontal Directional Drilling) o długości ok. 500 m i ok. 650 m w celu zachowania w stanie nienaruszonym miejsc cennych przyrodniczo. Na trasie gazociągu są również dwa zespoły zaporowo-upustowe w Miłonowicach i Kiełczowie" - powiedział dyrektor Oddziału Gaz-System we Wrocławiu.Michał Lipowski, cytowany w komunikacie.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)