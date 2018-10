GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w październiku



Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w paźdizerniku 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W sekcji transport i gospodarka magazynowa wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 11,8 w październiku (plus 12,3 we wrześniu). Poprawę koniunktury odnotowuje 18,5% badanych firm, a jej pogorszenie - 6,7% (przed miesiącem odpowiednio 18,1% i 5,8%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podano.

"Zarówno diagnozy, jak i przewidywania dotyczące popytu oraz sprzedaży są mniej korzystne od formułowanych przed miesiącem. Choć bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie i podobnie jak we wrześniu, jej prognozy są mniej optymistyczne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, zbliżony do zgłaszanego we wrześniu. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia. Ceny w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć w tempie zbliżonym do oczekiwanego we wrześniu" - czytamy w komunikacie.

W zakwaterowaniu i gastronomii w październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 6,6 (we wrześniu plus 6,2). Poprawę koniunktury odnotowuje 16,2% badanych firm, a jej pogorszenie - 9,6% (przed miesiącem odpowiednio 17,2% i 11,0%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są mniej korzystnie niż we wrześniu, przewidywania w tym zakresie są mniej pesymistyczne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest mniej pozytywnie, a jej prognozy są bardziej negatywne od notowanych we wrześniu. Opóźnienia płatności za wykonane usługi nie zmieniają się. Zapowiadane jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach spadek cen może ulec ograniczeniu" - czytamy dalej.

W sekcji informacja i komunikacie w październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie +17,1 (we wrześniu plus 17,7). Poprawę koniunktury odnotowuje 22,8% badanych firm, a jej pogorszenie - 5,7% (przed miesiącem odpowiednio 23,1% i 5,4%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżący popyt oraz sytuacja finansowa są oceniane bardziej korzystnie niż we wrześniu, diagnozy sprzedaży są pozytywne, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem. Przewidywania dotyczące popytu i sprzedaży są optymistyczne, podobnie jak we wrześniu, a prognozy sytuacji finansowej - bardziej korzystne. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego wzrostu cen, podano także.

W działalności finansowej i ubezpieczeniowej w październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie +25,4 (przed miesiącem +27,1). Poprawę koniunktury odnotowuje 29,4% badanych firm, a jej pogorszenie - 4% (we wrześniu odpowiednio 31,1% i 4,1%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Utrzymują się korzystne diagnozy popytu i sprzedaży, a ich prognozy są bardziej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Mimo to zarówno aktualna sytuacja finansowa, jak i przewidywania w tym zakresie są mniej pozytywne od notowanych we wrześniu. Opóźnienia płatności za wykonane usługi nie zmieniają się. Dyrektorzy jednostek planują dalszy wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego spadku cen" - podsumowano.

(ISBnews)