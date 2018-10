Grupa Kęty liczy na kilkuprocentowe wzrosty wyników w przyszłym roku



Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty podtrzymuje prognozę na ten rok, a w przyszłym roku zakłada kilkuprocentowe wzrosty wyników, poinformowali członkowie zarządu.

"Zarząd podtrzymuje prognozę. Widzimy bardzo dobre perspektywy na kolejny kwartał tego roku" - powiedział członek zarządu Adam Piela podczas konferencji prasowej

Perspektywy na kolejny rok także są pozytywne.

"Jesteśmy ambitni i chcielibyśmy w przyszłym roku coś więcej państwu pokazać. Przy tym jesteśmy stabilną firmą, więc bez żadnych fajerwerków, ale kilkuprocentowe wzrosty na tych głównych poziomach rachunku wyników chcielibyśmy państwu zaprezentować" - wskazał prezes Dariusz Mańko.

Tegoroczną prognozę spółka powinna zrealizować na poziomie "plus minus 3-5%" - dodał.

Spółka zakłada, że odczuje w kosztach wzrost cen energii, jednak nie jest to czynnik tak istotny, jak w przypadku przemysłu energochłonnego. W 2018 r. budżet zakłada 70 mln zł na wszystkie media, w tym ok. 40 mln zł samego kosztu energii.

"Mamy szacunki mamy na ok. 18 -20 mln zł wzrostu kosztów energii w 2019 r." - powiedział Piela.

"Prowadziliśmy analizy i uspokoiliśmy się po ich przeprowadzeniu, że to nie jest tak duży wpływ. Segment systemów aluminiowych nie ma z tym problemów, ma dużo innych decydujących wskaźników i prawdopodobnie na przełomie I i II kw. zbuduje nowy cennik. Więc energia to jest ułamkowa kwestia. Pozostałe dwa biznesy są bardziej na tę energię narażone. Trzeba też powiedzieć, że takiej podwyżki cen nasi konkurenci w Europie Zachodniej nie będą mieli. To jest jeden z czynników kosztotwórczych, ale nie najważniejszy" - podkreślił Mańko.

Grupa Kęty podała 1 lutego, że prognozuje 2 893 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 roku wobec 2 646 mln zł szacowanych za 2017 r. (+9% r/r) oraz 253 mln zł zysku netto w tym roku, wobec 242 mln zł w 2017 r. (+5% r/r). Nakłady inwestycyjne mają wynieść 335 mln zł w 2018 r.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2017 r. miała 2,66 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)