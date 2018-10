"Royal assent" to ostatni etap procesu legislacyjnego przed wejściem nowej ustawy w życie.

CPTPP to porozumienie między Kanadą i 10 krajami regionu Azji i Pacyfiku podpisane 8 marca 2018 roku. Z wcześniejszej wersji układu (TPP) w styczniu 2017 roku wycofały się Stany Zjednoczone. Układ wejdzie w życie w ciagu 60 dni od jego ratyfikacji przez co najmniej sześciu sygnatariuszy. Jak dotąd proces ten zakończyły cztery kraje: Meksyk, Japonia, Singapur i Nowa Zelandia.

"Kanada będzie wśród pierwszej grupy krajów CPTPP, która wprowadzi umowę w życie, zapewniając sobie korzyści z pierwszeństwa na wielu świetnie prosperujących rynkach Azji i Pacyfiku, w tym tych, z którymi Kanada wcześniej nie miała umowy, takich jak Japonia i Singapur" - czytamy w komunikacie.

Wdrożenie partnerstwa będzie oznaczać bezcłowy dostęp do rynku CPTPP dla 99 proc. eksportu Kanady, który w 2017 roku wyniósł ponad 95 mld dolarów. Cały rynek tego bloku 11 państw szacuje się na ok. 13,5 biliona dolarów i ok. 500 mln konsumentów.

Dzięki rozbudowanej sieci porozumień handlowych, w tym Kompleksowej Umowie Gospodarczo-Handlowej z UE (CETA) oraz CPTPP, Kanada będzie jedynym krajem grupy G7 posiadającym umowę o wolnym handlu z każdym pozostałym członkiem tej grupy.

Z Ottawy Alicja Minda (PAP)