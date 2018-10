Źródło: PAP

Przedstawiciele prokuratury do walki z korupcją wkroczyli w poniedziałek do rządowej Agencji ds. Bułgarów z Zagranicy, gdzie zatrzymali jej szefa i ok. 20 pracowników w związku z nadużyciami przy nadawaniu bułgarskiego obywatelstwa - podało radio publiczne.