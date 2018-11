Bank Millennium nie wypłaci dywidendy z zysku za 2018 r.



Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Bank Millennium, w związku z planowaną transakcją zakupu ok. 99,79% akcji Euro Banku za cenę referencyjna wysokości1,83 mld zł, nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok i uważa, że trudno na razie określić, kiedy powróci do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Fernando Bicho.

"Ze względu na tę transakcję nie wypłacimy dywidendy za ten rok. Myślę, że jeszcze za wcześnie na to, aby odpowiedzieć dokładnie, kiedy wrócimy do jej wypłaty" - powiedział Bicho podczas konferencji prasowej.

Przedmiotem ogłoszonej dziś transakcji jest nabycie przez Bank Millennium ok. 99,79% akcji Euro Banku od SG Financial Services Holdings - spółki w 100% zależnej Societe Generale (SG) za cenę referencyjną wynoszącą 1 833 mln zł. Ostateczna cena nabycia zostanie skorygowana o zmianę wartości księgowej Euro Banku na dzień zamknięcia transakcji.

"Sytuacja kapitałowa zostanie wzmocniona po zatrzymaniu całego zysku netto za 2018 r. oraz planowanej emisji obligacji podporządkowanych" - podano w dzisiejszej prezentacji.

W ub. tygodniu Bicho poinformował, że bank planuje jeszcze w tym roku emisję obligacji podporządkowanych. Ostatnią emisję długu podporządkowanego na kwotę 700 mln zł bank przeprowadził około rok temu.

Wiceprezes poinformował dziś, że po finalizacji transakcji, Bank Millennium chce skupić się na szybkiej integracji i rozwoju organicznym.

"Myślę, że za wcześnie, by mówić o innych możliwościach, czy spekulacjach dotyczących przyjrzenia się jakimś innym celom do przejęcia. Teraz skupimy się przede wszystkim na płynnej integracji, aby dokonać jej jak najszybciej, a także na naszym wzroście organicznym" - powiedział Bicho podczas konferencji.

Podkreślił też, że na razie jest za wcześnie na zmianę strategii.

"Chcemy teraz popracować nad planem dotyczącym przejęcia, a potem ewentualnie zastanowimy się nad zmianami dotyczącymi naszej strategii średnioterminowej" - powiedział Bicho.

Dodał, że integracja na rynku bankowym w ostatnim czasie przyspieszyła i na pewno nie jest to koniec tego procesu.

"Może się coś jeszcze przydarzyć w ciągu 2-3 lat. Jesteśmy w okresie niskich stóp procentowych i to ma wpływ na zyskowności banków, więc istotna staje się coraz większa skala działalności i to ma wpływ na ewentualną dalszą konsolidację" - powiedział wiceprezes.

Podkreślił, że w Polsce jest miejsce na więcej niż 5 banków dużych banków.

Bank Millennium podał dziś, że zamknięcie transakcji zakupu ok. 99,79% akcji Euro Banku planuje na II kw. przyszłego roku i oczekuje, że uzyska zgody na transakcję od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), organu antymonopolowego organów ds. konkurencji oraz powiadomienie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w I kw. 2019 r. Połączenie operacyjne, które będzie poprzedzone fuzją prawną banków planowane jest na IV kwartał 2019 r.

"Liczymy, że do 6 miesięcy zajmie otrzymanie odpowiednich zgód" - powiedział Bicho.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. Aktywa razem banku wyniosły 71,14 mld zł na koniec 2017 r. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

Euro Bank to bank detaliczny, z szeroką ofertą produktów dla klientów indywidualnych. Właścicielem eurobanku jest Societe Generale (SC), europejska grupa świadcząca usługi finansowe w 66 krajach. SC działa w Polsce od 1976 r. Aktywa eurobanku wyniosły 13,8 mld zł na koniec 2017 r.

(ISBnews)