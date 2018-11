Creepy Jar miał 1,69 mln zł zysku netto, 1,85 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018r.



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Creepy Jar odnotował 1,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 0,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Creepy Jar, warszawski producent gier z segmentu survival simulation, zrobił w trzecim kwartale 2018 r. blisko 1,7 mln zł. To efekt świetnego przyjęcia gry 'Green Hill', która w wersji early access została kupiona już w blisko 120 000 egzemplarzy. Koszty produkcji gry wraz z marketingiem zwróciły się w sześć tygodni od premiery gry, która miała miejsce pod koniec sierpnia bieżącego roku" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,85 mln zł wobec 0,12 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,05 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 0,15 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 1,21 mln zł zysku netto w porównaniu z 0,38 mln zł straty rok wcześniej (w okresie 16 grudnia 2016 - 30 wrześnie 2017), przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2,05 mln zł w porównaniu z 0,15 mln zł rok wcześniej.

"Jesteśmy zadowoleni z wyników, zarówno jeśli chodzi o finanse jak i liczbę sprzedanych egzemplarzy gry. Przed nami promocja związana z rocznicą odzyskania niepodległości i kolejne aktualizacje , co powinno przełożyć się na wzrost sprzedaży. Nie boimy się o prognozy sprzedaży. Wydaje się, że uda się je zrealizować dużo wcześniej niż zakładane 12 miesięcy od dnia premiery, a dodając do tego prawie 300 000 osób na wishlist, jesteśmy spokojni o ten i przyszły rok" - skomentował prezes Krzysztof Kwiatek, cytowany w komunikacie.

Do wiosny 2019 r. "Green Hell" czeka 5 dużych aktualizacji. Gra trafiła na rynek w wersji early access 29 sierpnia. Od początku trafiła do czołówki bestsellerów platformy Steam i znajduje się tam już 12 tydzień, podano też w materiale.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

