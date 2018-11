Sasin po decyzji prezydent stolicy: nie można prewencyjnie ograniczać prawa obywateli do swobodnego manifestowania

Źródło: PAP

Nie można prewencyjnie zakazywać marszu, bo się komuś wydaje, że coś się może zdarzyć ; nie można prewencyjnie ograniczać prawa obywateli do manifestowania; to się nie mieści w granicach demokracji - tak szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin (PiS) odniósł się do decyzji prezydent stolicy.