Jak podaje gazeta, "Marvel's Spider-Man", "Red Dead Redemption 2" ("RDR 2"), "God of War", "Far Cry 5", "FIFA 19" to "część hitów, które napędzają w tym roku rynek gier do rekordowych rozmiarów". "Newzoo szacuje, że fani wydadzą na świecie ok. 135 mld dol" - czytamy. "Rz" dodaje, że niektóre z gier pobiły już historyczne poziomy sprzedaży.

Według "Rz" firmom jednak "wciąż mało zysków". "Wprowadzają więc kontrowersyjne rozwiązania polegające na opcji zakupów różnego rodzaju akcesoriów i kart, wykorzystywanych w cyfrowej zabawie" - czytamy.

Według firmy NPD, na którą powołuje się dziennik, we wrześniu popyt na te dodatki wzrósł na świecie o 43 proc., dając przez trzy kwartały 2,6 mld dol. przychodu. Jak zastrzega "Rz", "niektóre z tych zakupów, gdy przedmioty w grze przyznawane są losowo, mogą się jednak okazać nielegalne".

"Pierwsze zawiadomienie o możliwości złamania ustawy o hazardzie złożyła w środę do resortu finansów i służby celnej krakowska kancelaria Transtica. Oskarża twórcę gry +FIFA+ o organizowanie w trybie Ultimate Team płatnej loterii kart piłkarskich" - podaje "Rz".(PAP)