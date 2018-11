Lokum Deweloper ma pozwolenie na użytkowanie kolejnych etapów Lokum Victoria



Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Lokum Deweloper otrzymał pozwolenie na użytkowanie etapów III i Vb osiedla Lokum Victoria na Starym Mieście we Wrocławiu, podała spółka.

"Oddane do użytku mieszkania zostały sprzedane w 99%. Łącznie w obu etapach powstały 162 lokale o metrażach od 28 do 63 m2, w układach od jedno- do czteropokojowych. Realizacja tych części osiedla to zapowiedź finalizacji całej inwestycji Lokum Victoria. Obecnie w budowie znajduje się już ostatni etap, który zostanie ukończony w najbliższych miesiącach" - czytamy w komunikacie.

Lokum Victoria to osiedle położone na Starym Mieście we Wrocławiu. Gotowa inwestycja będzie obejmowała ponad 1000 mieszkań i 3 000 m2 powierzchni lokali usługowych i biurowych, podano również.

"Z radością przekazujemy kolejne mieszkania na osiedlu Lokum Victoria. Niemal wszystkie lokale w oddawanych budynkach już dawno znalazły właścicieli - to dowód, że klienci doceniają znakomitą lokalizację oraz wysoką jakość realizacji. Mimo coraz trudniejszej sytuacji na rynku, związanej z brakiem wykwalifikowanych pracowników oraz dostępnością materiałów budowlanych, ukończyliśmy kolejne etapy osiedla zgodnie z harmonogramem" - powiedział prezes Bartosz Kuźniar, cytowany w materiale.

Zgodnie z przyjętym przez spółkę harmonogramem realizacji inwestycji, większość przekazań lokali przypadła na III i IV kwartał 2018 r. Etapy III i Vb osiedla Lokum Victoria to w tym roku ostatnie oddane do użytkowania budynki. Wcześniej pozwolenia otrzymały etapy IIb i Va osiedla Lokum Victoria oraz pierwsze etapy dwóch krakowskich inwestycji - Lokum Siesta na Dębnikach i Lokum Vista na Podgórzu Duchackim, przypomniano.

"Potencjał rozpoznań lokali w wyniku 2018 r. na koniec września był zrealizowany w 93% (lokale rozpoznane w wyniku oraz objęte umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi w inwestycjach, które zostaną zakończone w 2018 r.). Ten sam wskaźnik na 2019 rok wynosi już 70%" - podsumowano.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

