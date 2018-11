Inter Cars złożył wniosek do UOKiK ws. utworzenia podmiotu z Liberty Motors



Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Inter Cars złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenie z Liberty Motors S.A. z siedzibą w Łodzi, wspólnego przedsiębiorcy z siedzibą na terenie Polski, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 24 października, sprawa jest w toku.

"Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Liberty Motors S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zamierzają utworzyć wspólnego przedsiębiorcę, który ma działać w branży motocyklowej" - czytamy w komunikacie.

Liberty Motors S.A. prowadzi działalność głównie w Polsce w branży części zamiennych do samochodów, a także detalicznej sprzedaży motocykli oraz detalicznej i hurtowej sprzedaży części zamiennych i akcesoriów do motocykli i odzieży motocyklowej.

Inter Cars S.A. to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. W 2017 r. odnotowała 6,91 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)