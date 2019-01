"Na początku tygodnia, w związku z oczekiwanym odrzuceniem porozumienia dotyczącego Brexitu spodziewamy się nieco większej zmienności EUR/PLN i potencjalnie wzrostu tej pary (to wydarzenie negatywne dla GBP, EUR oraz PLN; Polska ma istotne powiązania handlowe z Wielką Brytanią). Uważamy jednak, że jeszcze w tym tygodniu para EUR/PLN ponownie zbliży się do dolnej granicy obecnej konsolidacji (4,27-4,35). Złotemu pomoże produkcja przemysłowa, która będzie lepsza niż sugerowały to pesymistyczne wskazania PMI czy słabe wyniki gospodarek strefy euro" - napisali w raporcie ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Po godzinie 20.00 we wtorek odbędzie się w brytyjskiej Izbie Gmin głosowanie ws. umowy o warunkach wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz towarzyszącej jej deklaracji politycznej o przyszłych relacjach ze Wspólnotą.

Zdaniem ekonomistów ING BSK, brytyjski parlament najprawdopodobniej odrzuci umowę dotyczącą Brexitu.

"Dzisiaj brytyjski parlament najprawdopodobniej odrzuci porozumienie między Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie relacji po Brexit’cie. Dokumentowi sprzeciwiają się wszystkie partie opozycyjne oraz eurosceptyczne skrzydło rządzącej Partii Konserwatywnej. W kolejnych krokach parlament może się zdecydować na: 1) kolejną próbę renegocjacji porozumienia z UE, 2) ponowne referendum, 3) albo jak proponują Laburzyści votum nieufności dla rządu T. May oraz rozpisania przedterminowych wyborów" - napisali.

RYNEK DŁUGU

Na rynku długu wtorek przynosi kontynuację spadków rentowności na całej długości krzywej. Dochodowość polskiego dziesięcioletniego benchmarku w ciągu dnia spadła do 2,67 proc. i była o 2 pb niżej niż jej amerykański odpowiednik. Około godz. 16.00 rentowności dziesięcioletnich obligacji Polski i USA oscylują wokół 2,70 proc.

Arkadiusz Trzciołek, strateg rynku długu z PKO BP, zwraca uwagę, że zarówno lokalne jak i zagraniczne czynniki sprzyjają utrzymywaniu wysokich wycen SPW.

"Dotychczasowe czynniki takie jak niska inflacja, niewysoka podaż papierów oraz spadki rentowności na rynkach bazowych będą powstrzymywały wyraźne wzrosty dochodowości. Gdy opadnie napięcie i niepewność związana z Brexitem, czeka nas prawdopodobnie lekka korekta, jednak te potencjalne wzrosty rentowności nie będą znaczne" - powiedział PAP Biznes Trzciołek.

wtorek wtorek poniedziałek 16.00 9.10 16.20 EUR/PLN 4,2903 4,2897 4,2888 USD/PLN 3,7482 3,741 3,7395 CHF/PLN 3,8019 3,808 3,8122 EUR/USD 1,1446 1,1467 1,1469 DS1020 1,31 1,33 1,32 PS0424 2,11 2,14 2,14 WS0428 2,7 2,72 2,72

(PAP Biznes)