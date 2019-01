PGNiG otrzymał oferty udziałów w 3 koncesjach w Norwegii, w 2 jako operator



Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii Norwegii zaoferowało PGNiG Upstream Norway - spółce zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - udziały w trzech koncesjach na prawo do eksploatacji węglowodorów w obrębie wyznaczonych obszarów (APA) na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, podał resort. W dwóch przypadkach spółka PGNiG miałaby być operatorem.

Zgodnie z podziałem zaproponowanym przez ministerstwo, PGNiG Upstream Norway może otrzymać udział w następujących koncesjach:

- 40% udziału w koncesji 838 B, w bloku 6507/3 (jako operator)

- 35% udziału w koncesji 1009, w bloku 6506/6, 6507/4 (operator: ConocoPhillips Skandinavia, 65% udziału)

- 50% udziału w koncesji 1017, w bloku 6607/3, 6608/1 (jako operator).

W sumie zaoferowano 83 licencje - jest to największa liczba ofert w pojedynczej rundzie licencyjnej.

W końcu ub.r. PGNiG podało, że PGNiG Upstream Norway planuje pierwsze wykonanie odwiertu poszukiwawczego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w II poł. 2019 roku.

Jak wówczas informowano, w sumie PGNiG posiada w tym rejonie świata udziały w 21 koncesjach poszukiwawczych i wydobywczych. Zgodnie ze strategią, Grupa PGNiG planuje zwiększyć wydobycie gazu ze złóż w Norwegii do 2,5 mld m3 rocznie po 2022 roku. Wielkość udokumentowanych zasobów wydobywalnych PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym to 83 mln boe (stan na 1 stycznia 2018 roku).

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

