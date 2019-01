OnAudience Ltd, spółka zależna od Cloud Technologies podpisała ze spółką III T umowę zakupu licencji na platformę DSP (ang. Demand Side Platform), umożliwiającą automatyczny zakup powierzchni reklamowej w modelu aukcyjnym, podała spółka. W wyniku transakcji Grupa zwiększy wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji, uniezależni się od zewnętrznego dostawcy i - zgodnie ze swoimi szacunkami - poprawi przepływy operacyjne o około 5 mln zł rocznie. Wartość transakcji to 15,5 mln zł. „Cloud Technologies dotychczas korzystała z przedmiotowej platformy w modelu SaaS ponosząc miesięczną opłatę w wysokości 800 tys. zł (kwota ta obejmowała łączny koszt licencji, usługi utrzymania i infrastruktury). Dzięki przeprowadzonej transakcji wydatki spadną do około 370 tys. zł miesięcznie i będą się wiązały z bieżącym utrzymaniem platformy (250 tys. zł miesięcznie) oraz kosztem infrastruktury (120 tys. zł miesięcznie)" - czytamy w komunikacie.

Fitness Place, spółka zależna Benefit Systems zawarła z Platinium Wellness w Krakowie aneks do przedwstępnej warunkowej umowy, który zakłada sprzedaż przez Platinium Wellness dwóch wobec pierwotnie ustalonych trzech zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci klubów fitness, podała spółka. Benefit System wraz ze spółką Fitness Place podpisał także z panem Bartoszem Gibałą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Gibała Platinium (PBG) z siedzibą w Krakowie przedwstępna warunkową umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness.

S&P Global Ratings nadał Alior Bankowi długoterminowy rating (Long-Term Issuer Credit Rating) na poziomie BB z perspektywą stabilną oraz krótkoterminowy rating (Short-Term Issuer Credit Rating) na poziomie 'B', podał bank.

Awbud ocenia, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż jego akcji, ogłoszone 27 grudnia 2018 r. przez Abadon Real Estate oraz Petrofox jest zbieżne z interesem spółki, a zaproponowana cena - godziwa, podał Awbud.

OT Logistics zawarł kolejne aneksy do umów kredytowych, przedłużające terminy ich spłaty, podała spółka. Aneksy dotyczą umowy kredytu celowego z konsorcjum banków (przedłużenie do 25 stycznia z opcją przedłużenia do 15 lutego); umów dwóch kredytów z BGŻ BNP Paribas (przedłużone 25 stycznia i 31 stycznia, z czego pierwszy posiada opcję przedłużenia do 15 lutego) oraz umowy o linię wieloproduktową z mBankiem (przedłużony do 25 stycznia z opcją przedłużenia do 15 lutego).

Dekpol, na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych, sprzedał 569 lokali w 2018 r. wobec 802 lokali sprzedanych rok wcześniej, podała spółka. Ponadto firma rozpoznała w wyniku finansowym 591 lokali wobec 573 lokali rozpoznanych w 2017 roku (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu).

Zarząd Banku Millennium podjął uchwałę w sprawie wyemitowania do 1 660 obligacji podporządkowanych serii W o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 830 mln zł, podał bank. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 tys. zł, cena emisyjna każdej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.

DataWalk zakłada, że dynamika pozyskiwania klientów przyspieszy wobec 2018 roku, zaś kluczowym celem jest maksymalizacja globalnej wartości sprzedaży, poinformował ISBnews prezes spółki Paweł Wieczyński.

