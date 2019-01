PKO Leasing złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Prime Car Management



Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - PKO Leasing złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Prime Car Management, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 14 stycznia, sprawa jest w toku.

"Przejęcie kontroli ma nastąpić poprzez nabycie przez PKO Leasing S.A. akcji Prime Car Management S.A. dopuszczonych do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Na początku listopada ub.r. PKO Leasing ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Prime Car Management (PCM), tj. na 11 908 840 akcji.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

PKO Leasing S.A., należący do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, jest liderem w świadczeniu usług leasingowych w Polsce.

(ISBnews)