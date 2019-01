"The Sun": Partia Konserwatywna jest nieprzygotowana do wyborów

Źródło: PAP

Brytyjski tabloid "The Sun" opublikował w środę fragmenty wewnętrznej analizy rządzącej Partii Konserwatywnej, które wskazują na to, że przedterminowe wybory parlamentarne doprowadziłyby najprawdopodobniej do powstania koalicyjnego rządu opozycji.