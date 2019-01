Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki rozpoczynając Kongres, "w ciągu 10-12 lat na inwestycje ze środków, w tym unijnych przeznaczymy 100 mld zł, a uwzględniając CPK, to kwota będzie jeszcze większa".

Premier dodał, że "w pierwszych trzech latach naszych rządów zmodernizowaliśmy 2,5 tys. km torów kolejowych". "W naszej strategii jest odbudowa transportu samochodowego i połączenie go w sposób możliwie logiczny, uporządkowany z odbudowywanym transportem kolejowym" - podał Morawiecki.

Adamczyk przyznał, że "przygotowywanym w resorcie projekcie ustawy wprowadzony zostanie zakaz likwidacji szlaków kolejowych". "Zapiszemy w projekcie ustawy, że nie można zlikwidować linii kolejowej, nie można jej podzielić na przykład na działki. Nie można przebiegu szlaku kolejowego unicestwić" - powiedział.

Jak przypomniał minister, "program Kolej plus jest remedium na to, że wiele miast w Polsce jest pozbawionych dostępu do połączeń kolejowych". "Prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy z Ministerstwem Finansów, dotyczące programu Kolej plus w 20 miastach, wytypowanych w pierwszym etapie. To już niebawem będzie się działo" - mówił.

Adamczyk mówił też, że "do końca 2030 roku główne szlaki kolejowe będą wyposażone w niezbędną infrastrukturę, będzie gotowy cały nadzór na ruchem, systemy bezpieczeństwa".

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel dodał, że "obecnie analizowanych jest ponad 100 linii, gdzie może trafić sieć kolejowa w ramach programu Kolej plus".

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel w trakcie Kongresu przyznał, że jest "plan wprowadzenia ERTMS, czyli europejskiego (systemu - PAP) sterowania ruchem kolejowym". Jak wyjaśnił, dzięki temu m.in. będzie można nadzorować cały ruch pociągów nie tylko w Polsce, ale także za naszymi granicami.

"ERTMS na przykład już dziś pozwala na to, aby pociąg był prowadzony autonomicznie" - przypomniał prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra. Jak dodał, ta funkcjonalność nie musi być od razu wdrażana w Polsce.

Jak powiedział Bittel, "inne nasze przedsięwzięcia to likwidowanie kolejach miejsc kolizyjnych z ruchem drogowym, modernizacja przejazdów". "Chcemy wspierać maszynistę, aby on wiedział, czy cała infrastruktura na kolei działa" - podkreślił.

W trakcie Kongresu Adamczyk mówił, że celem rządu "jest kolej nowoczesna, punktualna i komfortowa". Przypomniał, że "przez ostatnie kilkadziesiąt lat polska kolej była traktowana po macoszemu". "Budujemy holding Grupy PKP, proces jego tworzenia będzie wieloetapowy w pełni zgodny z polskim i unijnym planem" - powiedział.

"Wierzę, że formuła holdingu Grupy PKP będzie atrakcyjna nie tylko dla spółek kapitałowo powiązanych z PKP, ale także dla innych spółek kolejowych" - powiedział. "Holding PKP sprosta wyzwaniom, które niesie ze sobą budowa i obsługa Centralnego Portu Komunikacyjnego" - podkreślił.

>>> Czytaj też: 100 mld zł w ciągu 10-12 lat. Premier Morawiecki zapowiedział inwestycje w kolej