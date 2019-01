Zamówienie o wartości 52 mln zł dotyczy naprawy głównej turbowałowych silników tych śmigłowców i dostosowania niektórych z nich do wersji o zwiększonej mocy. Prace mają zostać wykonane w latach 2019-22. Ponieważ jedyną firmą i wyłącznym właścicielem dokumentacji technicznej są zakłady Pratt & Whitney Rzeszów (dawniej WSK "PZL Rzeszów"), 3. Regionalna Baza Logistyczna zawarła umowę według procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia. Zamieściła o niej dobrowolną informację w trybie ex ante w unijnym serwisie z wynikami przetargów.

W 3. RBLog trwa też postępowanie na serwisowanie i konserwację śmigłowców Mi-2 w latach 2019-22.

Wcześniej rzeszowskiej firmie zlecono naprawy silników śmigłowców Sokół i samolotów transportowych M-28 Bryza.

Skonstruowane w ZSRR śmigłowce Mi-2 służą w polskim wojsku od ponad 50 lat. Niegdyś było ich ponad 300, do dziś pozostało kilkadziesiąt egzemplarzy. Przez cztery dekady Mi-2 były produkowane w PZL-Świdnik, skąd ok. 5,5 tys. tych wiropłatów trafiło do odbiorców z całego świata.(PAP)

autor: Jakub Borowski