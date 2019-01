Liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer - mimo zaproszenia - nie wzięła udziału w sobotniej, współorganizowanej przez PO oraz Inicjatywę Polska Barbary Nowackiej, konwencji "Kobieta, Polska, Europa". W czwartkowej rozmowie z PAP Lubnauer wyraziła pogląd, że grudniowe wydarzenia - odejście grupy posłów Nowoczesnej do klubu PO - "spowodowały, iż można uznać, że Platforma Obywatelska wygasiła Koalicję Obywatelską". Wskazała na potrzebę budowy "nowej szerokiej koalicji, złożonej z PO, PSL, SLD i Nowoczesnej".

Lider Platformy wyraził rozczarowanie nieobecnością Katarzyny Lubnauer. "Szkoda. Uważam, że Koalicja Obywatelska - mówiłem o tym zawsze - musi się rozszerzać, musi dodawać, musi rosnąć, podejmować nowe wyzwanie. Miejsce dla Nowoczesnej zawsze było, jest i będzie" - zapewnił Schetyna w rozmowie z dziennikarzami po sobotniej konwencji. Dodał, że "Koalicja Obywatelska jest i czuje się dobrze".

Schetyna przypomniał, że Platforma i Nowoczesna "budowały razem kampanię samorządową". "Ta sama propozycja będzie na stole i składamy ją przed wyborami do Parlamentu Europejskiego" - zadeklarował.

Zaapelował do partii opozycyjnych o zjednoczenie. "Wszystkich namawiam - opozycja musi być zjednoczona, to obiecaliśmy wyborcom. Daliśmy pierwszy wspólny krok przed wyborami samorządowymi i to się udało. Teraz namawiam: zostawmy to, co jest historią, budujmy to, co może nas połączyć, co spowoduje, że przyjmiemy wspólny program i wygramy wybory - te do Parlamentu Europejskiego, a później do Sejmu i Senatu" - powiedział szef PO.

Przekonywał, że opozycja musi zbudować wspólną listę wyborczą. "To jest klucz do zwycięstwa w tych wyborach" - zaznaczył. (PAP)

Autor: Marta Rawicz