Stelmet miał wstępnie 553 mln zł przychodów i 9,6 mln zł netto w r.obr 2017: 2018



Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Grupa Stelmet wypracowała 553 mln zł przychodów w roku obrotowym 2017/2018 (wzrost o ponad 3% r/r). Skonsolidowana EBITDA wyniosła 68,6 mln zł, co oznacza wzrost o 23% r/r. Zapowiedziany przez zarząd test na utratę wartości aktywów trwałych, w postaci wartości firmy (goodwill), wykazał konieczność dokonania odpisu aktualizującego w kwocie 11 mln zł, co miało istotny wpływ na raportowany zysk netto grupy - wyniósł on 9,6 mln zł wobec 17,5 mln zł w roku obrotowym 2016/2017, podała spółka na podstawie wstępnych wyników.

"Przeprowadzony przez Grupę Stelmet test na utratę wartości [...] dotyczył brytyjskiej spółki Grange Fencing Ltd. i związany był ze zmianą uwarunkowań biznesowych prowadzenia działalności na rynku w Wielkiej Brytanii. Przeprowadzone badanie wykazało obniżenie wartości aktywów trwałych w pozycji wartość firmy (goodwill) z 22,3 mln zł do 11,4 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Odpis aktualizujący dokonany w wyniku przeprowadzonego testu ma charakter wyłącznie księgowy i nie wpływa na sytuację płynnościową spółki i Grupy Stelmet. Zgodnie z przyjętą przez nas polityką rachunkowości, odpisy aktualizujące wartość firmy (goodwill) nie mają również wpływu na wysokość zysku EBITDA, który jest kluczowym parametrem mierzącym efektywność działalności Grupy Stelmet. W roku obrotowym 2017/18 skonsolidowana EBITDA wyniosła 68,6 mln zł, co oznacza wzrost o 23% w porównaniu z EBITDĄ w roku obrotowym 2016/2017" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Stelmet Piotr Leszkowicz, cytowany w komunikacie.

Zaprezentowane przez Grupę Stelmet wyniki testu na utratę wartości oraz wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2017/2018 mają charakter szacunkowy. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w raporcie rocznym, który zostanie opublikowany 29 stycznia 2019 r., podano także.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)