Według "PB", w piątek nadzorca Ruchu złoży w sądzie ostateczny plan restrukturyzacji wraz z propozycjami układowymi. Dług Ruchu to ok. 500 mln zł. Gazeta pisze, że analizy Ruchu i kontrolującego go Alior Banku zakładają, iż wierzytelności największych wydawców zostaną zredukowane o 75-80 proc., a średnich - ok. 50 proc. Do zgody na to ma zachęcić spisanie na straty przez Alior Bank 70 ze 100 mln jego wierzytelności wobec Ruchu.

Jak pisze "Puls Biznesu", cały plan zakłada podzielenie Ruchu nad dwie części i sprzedanie ich państwowym przedsiębiorstwom: detal ma trafić do Orlenu, a logistyka do Poczty Polskiej. Pieniądze z tej sprzedaży mają pozwolić na spłatę zredukowanych długów.

Gazeta podkreśla jednak, że do realizacji tego planu potrzeba spełnienia szeregu warunków, z których pierwszy jest taki, że Alior Bank musi przekonać wierzycieli do spisania na straty części wierzytelności. Poczta Polska z kolei zastrzega, że nie zamierza wydawać na cały projekt żadnych pieniędzy, a gotowość do pomocy warunkuje zmianami ustawowymi, które pozwoliłyby na dotowanie przez rząd dystrybucji prasy. Z kolei problemem Orlenu może być - jak pisze "PB" - "postępująca degeneracja sieci" sprzedaży.

