JSW zdecydowała o wydzieleniu nowej kopalni Bzie-Dębina



Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zdecydowała o wydzieleniu ze struktur Kopalni Zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie nowej kopalni Bzie-Dębina, podała spółka. Do końca roku JSW chce pozyskać koncesję na złoże Bzie-Dębina 1-Zachód.

"Zapowiadana od kilku miesięcy decyzja zarządu ma pomóc w zintensyfikowaniu robót górniczych w tym rejonie, a co za tym idzie, szybciej rozpocząć wydobycie węgla koksowego. Zasoby operatywne nowej kopalni szacowane są na ponad 180 mln ton węgla, znajdującego się w złożach Bzie-Dębina 1-Zachód (prawie 71,5 mln ton zasobów, do końca roku JSW chce pozyskać koncesję na to złoże) oraz Bzie-Dębina 2-Zachód (113,8 mln ton, koncesja należy już do JSW). Około 95 proc. zasobów w złożach Bzie-Dębina to węgiel koksowy typu 35" - czytamy w komunikacie.

Obecnie spółka prowadzi na polu Bzie prace badawcze związane z zagęszczeniem siatki otworów dla pełniejszego rozpoznania złoża (5 otworów), a także roboty korytarzowe udostępniające pokłady węgla.

"Dla usprawnienia procesów technologicznych konieczne jest również wyposażenie szybu zjazdowo-materiałowego we wszystkie niezbędne urządzenia. Natomiast, aby poprawić wentylację, trzeba wybudować szyb wentylacyjny oraz całą niezbędną infrastrukturę kopalni za wyjątkiem zakładu przeróbczego, ponieważ urobek z Bzia trafi do zmodernizowanego zakładu przeróbki Zofiówki" - czytamy dalej.

Zdaniem władz spółki, wyłączenie kopalni Bzie Dębina ze struktur Kopalni Zespolonej w znaczny sposób przyspieszy wydobycie węgla koksowego, ale również uporządkuje strukturę kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, która do tej pory była największym zakładem górniczym w polskim górnictwie. Ruch Borynia prowadzi działalność na obszarze górniczym o powierzchni 17,4 km2., ruch Jastrzębie na obszarze górniczym 8,3 km2, a Ruch Zofiówka na obszarze górniczym 16,4 km2. Łącznie te trzy ruchy zatrudniają 8 264 pracowników. W skład zakładu górniczego wchodzą między innymi: 2 zakłady przeróbcze, 15 szybów kopalnianych o różnym przeznaczeniu, pięć poziomów wydobywczych i pięć poziomów wentylacyjnych, kilkaset kilometrów wyrobisk górniczych, skomplikowana sieć wentylacyjna, układy transportu i odstawy. Dodatkowo Ruch Zofiówka zarządzał procesem udostępnienia i zagospodarowania zasobów węgla koksowego w złożu Bzie-Dębina.

"Zarządzanie tak skomplikowaną organizacją napotykało na różnego rodzaju przeszkody. Decyzja o wydzieleniu kopalni Bzie-Dębina pozwoli się nam skupić wyłącznie na jej rozbudowie, a co za tym idzie, szybszym wydobyciu węgla koksowego ze złoża Bzie-Dębina 2-Zachód" - skomentował prezes JSW Daniel Ozon, cytowany w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)