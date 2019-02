Serwis Inverse.com pisze o badaniach nowojorskich naukowców, dzięki którym coraz bliżej nam do technologii kontrolowanych przez mózg, np. smartfona, który może przełożyć myśli na wiadomości tekstowe. Naukowcy ci skupiają się na rekonstrukcji słów przez BCI wyłącznie za pomocą aktywności mózgu. To pomoże „przywrócić” mowę ludziom, którzy dochodzą do zdrowia po udarze mózgu bądź cierpią na stwardnienie zanikowe boczne (ALS) lub tzw. zespół zamknięcia.

Dr Nima Mesgarani, profesor nadzwyczajny na Columbia University, opublikował efekty swoich badań w naukowym czasopiśmie Scientific Reports. Jak twierdzi, droga do innowacyjnej, alternatywnej metody interakcji dzięki BCI jest jeszcze długa, a informacje, które można wyodrębnić za pomocą metod nieinwazyjnych, nie są wystarczające dla opracowanej przez ich zespół aplikacji. Mesgarani i jego współpracownik, dr Ashesh Dinesh Mehta z Northwell Health Physician Partners Neuroscience Institute, rozpoczęli od zbadania aktywności mózgu pacjentów z epilepsją – chorzy mieli już wszczepione implanty elektrodowe do monitorowania napadów, a Mesgarani i Mehta mogli je wykorzystać do zebrania danych do swoich badań.

Badacze poprosili ochotników, by wysłuchali mówców, którzy recytują liczby od zera do dziewięciu, a następnie zarejestrowali sygnały mózgowe z tej interakcji. Następnie wyszkolili sieć neuronową (program, który naśladuje strukturę neuronów w ludzkim mózgu), aby rozpoznać wzorce w sygnałach i przetłumaczyć je na słowa wypowiadane przez syntezator mowy – vocoder. W rezultacie przedstawiono krótkie nagranie, na którym słychać odliczane liczby. Wyniki w porównaniu z innymi metodami, które są testowane przez naukowców, różnią się jakością wymowy.

Mesgarani przyznaje, że może minąć nawet dekada, zanim technologia stanie się dostępna. Naukowcy potrzebują bardziej zaawansowanych, kompatybilnych biologicznie implantowanych elektrod, a także przełomowych technologii w nieinwazyjnych metodach rejestracji neuronowej. „Musimy również lepiej zrozumieć, w jaki sposób mózg reprezentuje mowę, byśmy mogli udoskonalić nasze metody dekodowania” – dodał Mesgarani. Pacjenci biorący udział w badaniu byli już wcześniej poddani operacjom mózgu w celu wszczepienia monitorów elektrokardiograficznych – to niezwykle inwazyjny proces, który wymaga operacji na otwartym mózgu. Nie każdy zdecyduje się na taką operację, nawet jeśli umożliwiłaby przywrócenie niektórych funkcji mózgu odpowiedzialnych za mowę.

Na razie zespół Mesgarani opracował metodę dekodowania sygnałów mózgowych na mowę. Jeśli badacze odkryją, jak dokładnie wykrywać aktywność mózgu bez koniecznej operacji, będziemy o krok bliżej, by nie tylko zrewolucjonizować terapię mowy, ale także potencjalnie doprowadzić do stworzenia smartfonów połączonych z mózgiem. Badania interfejsu mózg- komputer zyskały sporo rozgłosu: w kwietniu 2017 r. Facebook potwierdził, że pracuje nad technologią BCI. Elon Musk ogłosił w listopadzie 2018 roku, że poszukuje pracowników w Neuralink – własnym startupie zajmującym się BCI.

