Grupa R22 planuje wydać do 5 mln zł na skup akcji własnych



Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - R22 rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeprowadzenie skupu do 350 tys. akcji własnych, stanowiących ok. 2,5% wszystkich akcji spółki. Proponowana maksymalna cena jednej akcji wynosi 25 zł, a wartość całego programu to 5 mln zł, podała spółka. Dodatkowo, władze spółki chcą wypłacić dywidendę za rok kończący się 30 czerwca 2019 r.

"Zgodnie z przyjętą uchwałą, zarząd R22 zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenie, podczas którego akcjonariusze zdecydują o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu do 350 tys. akcji własnych w celu ich umorzenia. Skup akcji potrwa maksymalnie 18 miesięcy od daty podjęcia decyzji przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, może być przeprowadzony przez R22 lub spółkę z grupy kapitałowej" - czytamy w komunikacie.

"Już na etapie IPO deklarowaliśmy chęć dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. W naszej ocenie, obecny kurs akcji R22 nie oddaje wartości i potencjału spółki, stąd decyzja o propozycji i rekomendacji dla akcjonariuszy przeprowadzenia skupu akcji" - powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

R22 oferuje kompleksowe usługi w zakresie obecności firm w internecie, integracji i automatyzacji komunikacji elektronicznej z klientami oraz prowadzenia procesu marketingu i sprzedaży.

"Prowadzimy konsekwentną i zrównoważoną strategię rozwoju organicznego i akwizycji, dzięki którym rozwijamy się produktowo i geograficznie. Grupa jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej, a realizowane przepływy pieniężne pozwolą przeprowadzić planowany skup akcji oraz wypłacić dywidendę z zysku za rok kończący się 30 czerwca 2019 r." - dodał Dwernicki.

R22 nie posiada uchwalonej polityki dywidendowej, jednak zgodnie z zapowiedziami w trakcie IPO, intencją zarządu jest wypłata dywidendy począwszy od zysku wypracowanego w 2018/2019 roku obrotowego.

W I kwartale 2018/2019 roku obrotowego grupa wypracowała 31 mln zł przychodów i 8,1 mln zł skorygowanej EBITDA. Przepływy pieniężne z działalność operacyjnej wyniosły 7,4 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 września wyniósł 1,6. Wyniki za I półrocze 2018/2019 roku obrotowego grupa opublikuje 26 lutego.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)