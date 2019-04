"Rozpoczęliśmy konsultacje koncepcyjnych założeń CPK z naszymi partnerami branżowymi. To będzie bezcenna baza wiedzy, która posłuży nam do przygotowania planu generalnego Portu Lotniczego Solidarność z uwzględnieniem ich potrzeb operacyjnych" – powiedział cytowany w komunikacie pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild.

Dodał, że "lotniska nie da się wybudować bez wsłuchiwania się w głos tych, którzy będą z niego korzystać i świadczyć dla niego usługi".

Jak przekazano, w inauguracyjnym spotkaniu udział wzięło ponad 60 przedstawicieli firm, zainteresowanych CPK. Wśród nich znaleźli się m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT, BARIP, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Poczta Polska, Orlen, LOTOS, PERN, Straż Graniczna, LOT AMS, LS Airport Services, LS Technics, Welcome Airport Services, Krajowa Administracja Skarbowa, Polski Holding Hotelowy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, FedEx, DHL, UPS i TNT Express.

"Wydarzenie rozpoczęło cykl spotkań z partnerami biznesowymi CPK. To pierwsze w Polsce tak szerokie forum uczestników lotniskowego procesu inwestycyjnego. W trakcie pierwszego spotkania przedstawiliśmy założenia koncepcji planowanego portu" - powiedział cytowany w komunikacie Dariusz Sawicki, odpowiedzialny w zarządzie CPK za część lotniskową inwestycji.

Jak wyjaśniono, spółka zaprezentowała wstępną definicję portu lotniczego Programu CPK (tzw. model systemowy lotniska).

"W zakresie tzw. infrastruktury airside został w nim uwzględniony m.in. zakładany układ równoległych dróg startowych (dwóch w ramach etapu pierwszego oraz dodawanych etapowo i w zależności od zapotrzebowania kolejnych: z czterema w układzie docelowym) oraz dróg kołowania i płyt postojowych. Wśród elementów infrastruktury landside znalazły się np. terminale: pasażerski, cargo i general aviation, a także zintegrowana z terminalem pasażerskim stacja kolejowa oraz parkingi i drogi wewnętrzne" - czytamy.

Jak dodano, definicja portu lotniczego uwzględnia też m.in. infrastrukturę utrzymania technicznego, pojazdów, paliwową, odladzania samolotów, a także Lotniskową Straż Pożarną oraz przyłącza: energetyczne, gazowe i kanalizacyjne.

Ponadto, w trakcie spotkania przedstawiono m.in. planowane etapy inwestycji, założenia spółki CPK dotyczące formuły i zakresu współpracy.

"Do końca kwietnia zaproszone firmy mają czas na zgłoszenie swoich uwag i oczekiwań" - czytamy.

Spółka podkreśliła, że to pierwsze z serii spotkań z podmiotami, które będą zaangażowane w proces tworzenia Portu Lotniczego Solidarność, a docelowo będą jego użytkownikami lub dostawcami usług na jego potrzeby.

"W ciągu najbliższych tygodni spółka planuje kolejne spotkania tego typu. Każdy z podmiotów uczestniczących w Forum Interesariuszy będzie mógł zadeklarować swoje wymagania i potrzeby dotyczące infrastruktury planowanego lotniska" - napisano.

Spółka CPK podkreśla, że zebrane w ramach spotkań z partnerami branżowymi informacje posłużą do kolejnych etapów inwestycji, np. planowanej w tym roku weryfikacji założeń projektu CPK przez niezależnych specjalistów z obszarów projektowego i inżynieryjnego (tzw. Quick & Dirty Test).

Efekty rozmów będą punktem wyjścia do zaplanowanego na ten rok zlecenia opracowania planu generalnego, czyli masterplanu.

"Masterplan to jeden z najważniejszych dokumentów przy planowaniu portów lotniczych, jeszcze bardziej rozbudowany i istotny przy planowaniu inwestycji typu +greenfield+. Przedstawia on prognozowany rozwój portu lotniczego, zwykle na przestrzeni ponad 20 lat. Zawiera szereg studiów wykonalności i strategii, m.in.: prognozy ruchu lotniczego, zwymiarowanie planowanej infrastruktury i wstępny plan jej ulokowania, plan organizacji przestrzeni powietrznej, strategię dojazdu do lotniska, strategię zrównoważonego rozwoju i wpływu na społeczności lokalne oraz szczegółowy model biznesowy planowanego lotniska" – tłumaczy Sawicki.

W komunikacie przekazano, że w tym roku powinien zostać wskazany doradca strategiczno-techniczny, czyli międzynarodowy podmiot z doświadczeniem inwestycyjnym w zakresie projektowania, budowy i zarządzania portami przesiadkowymi. Zadaniem doradcy będzie współpraca ze spółką CPK i jej bieżące wsparcie merytoryczne.

Spółka przypomniała, że tzw. Test Prywatnego Inwestora wykonany w tym roku dla części lotniskowej CPK, wykazał, że stopa zwrotu z lotniskowej części tej inwestycji wynosi prawie 10 proc. TPI określa m.in. podstawowe parametry inwestycji i weryfikuje argumenty ekonomiczne przemawiające za jej budową. Wyniki wskazały na opłacalność budowy CPK z perspektywy potencjalnego inwestora prywatnego.

Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną. Port ma być węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. Umożliwią one przejazd pomiędzy Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie do 2,5 godziny. Koszty związane z realizacją inwestycji szacowane są do 35 mld zł, w tym 16-19 mld zł na realizację części lotniskowej, 8-9 mld zł – kolejowej i 7 mld zł – drogowej.

W ramach tego projektu 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów, zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do przepustowości ok. 100 mln ludzi. Do końca 2019 r. mają się zakończyć prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa; według rządu to spółka strategiczna z punktu widzenia interesów kraju. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta