AAA Auto: Rynek używanych aut do 4 lat obejmował 52 445 pojazdów w I kw.



Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Rynek samochodów używanych w wieku do 4 lat i z przebiegiem do 40 000 km w Polsce obejmował 52 445 ofert sprzedaży w I kwartale 2019 roku, wynika z raportu AAA Auto, opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych.

"Wiek i przebieg aut z tych ofert obniżyły się o odpowiednio 15,4% i 14,3%, a ich ceny wzrosły o 2,6% w porównaniu do ostatniego kwartału roku 2018" - czytamy w komunikacie.

Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż wśród prawie nowych samochodów używanych był Opel Astra - 1075 samochodów, na drugim miejscu znalazł się Renault Clio - 901 samochodów, a na trzecim Volkswagen Golf - 820 samochodów. Mediana ceny samochodu

używanego w tej kategorii wynosiła 79 900 zł (77 900 zł w ostatnim kwartale 2018). Mediana wieku wynosiła natomiast 1,1 lat (1,3 lat), a mediana przebiegu 12 468 km (14 548 km), podano także.

Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych w tej kategorii pojawiło się w województwie mazowieckim (12 344 ofert), a najmniej w województwie świętokrzyskim (746 ofert). Największa liczba ofert prezentowała samochody z silnikami benzynowymi, diesla oraz hybrydowymi, wynika z wyliczeń AAA Auto.

"Z naszych analiz wynika, że Polacy są skłonni wydawać coraz więcej, aby stać się posiadaczami nowszych samochodów z niższym przebiegiem. Potwierdzają to także nasze doświadczenia ze sprzedaży prawie nowych aut w obrębie marki AAA Auto Premium w Polsce. Jest ona odpowiednikiem czeskiej Mototechny, która działa od 2012 roku. Obecnie generuje ona 23% całej sprzedaży AAA Auto w Czechach. Dużą popularność zdobyła też na Słowacji, a w zeszłym roku rozpoczęliśmy sprzedaż aut pod szyldem tej marki na Węgrzech i w Polsce" - powiedziała dyrektor generalna Aures Holdings, operatora sieci autocentrów AAA Auto Karolina Topolova, cytowana w komunikacie.

Wśród 10 modeli aut używanych w wieku do 4 lat i z przebiegiem do 40 000 km najczęściej ogłaszanych do sprzedaży w I kwartale 2019 roku znalazły się: Opel Astra, Renault Clio, Volkswagen Golf, Ford Focus, Toyota Yaris, Skoda Octavia, Toyota Corolla, Renault Megane, Nissan Qashquai oraz Toyota Auris.

Grupa AAA Auto istnieje na rynku od 25 lat i prowadzi sieć ponad 40 salonów samochodowych w Czechach, Polsce, na Słowacji i Węgrzech. Specjalizuje się w samochodach po pierwszym lub drugim właścicielu, z udokumentowaną historią serwisową. Obroty firmy przekraczają 435 mln euro, a sprzedaż to ok. 70 tys. pojazdów rocznie.

(ISBnews)