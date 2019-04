WIG20 zyskał na zamknięciu 0,59 proc. do 2.372,18 pkt. Indeks WIG poszedł w górę o 0,42 proc. do 61.067,07 pkt., a mWIG40 zwyżkował o 0,13 proc. do 4.225,45 pkt. Jedynie sWIG80 spadł o 0,10 proc. do 12.124,96 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 657 mln zł, a na spółkach z WIG20 sięgnęły 550 mln zł.

Po godz. 17.00 niemiecki DAX zwyżkował o 0,64 proc., a indeks S&P 500 szedł w górę o 0,18 proc.

W gronie spółek z WIG20, których kursy najbardziej zwyżkowały znalazły się: PGE (o 5,1 proc.), Alior (o 2,6 proc.) i Santander Bank Polska (o 1,3 proc.). Najmocniej spadły ceny akcji: Play – o 2,7 proc., Dino Polska – o 2,4 proc. i CD Projekt - o 2,3 proc.

PGE poinformowało po godz. 16.00, że w wyniku rozliczenia nakładów inwestycyjnych dokonanych w grupie, aktywa wytwórcze nabyte od EDF w 2017 roku otrzymają dodatkowo przydział uprawnień do emisji CO2 w wysokości ok. 10,9 mln z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata okresu rozliczeniowego. Od chwili opublikowania informacji do zamknięcia sesji cena akcji energetycznej spółki zwyżkowała o około 4 proc.

Indeks WIG-energia zyskał na wtorkowym zamknięciu 3,4 proc. i był to najwyższy dzienny wzrost od 21 listopada 2018 roku.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się: Śnieżka – wzrost kursu o 6,2 proc., PCC Rokita – o 5,7 proc. i Medicalghoritmics – o 5,3 proc. Zyskały również ceny akcji Impexmetalu – o 1,0 proc. Nie zmienił się kurs Bogdanki, mimo że na półmetku wtorkowej sesji zwyżkował o ponad 2 proc.

Kurs akcji Śnieżki osiągnął historyczne maksimum i zbliżył się do poziomu trzycyfrowego.

Zarząd PCC Rokita poinformował po poniedziałkowej sesji, że zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2018 rok w kwocie 165 mln zł, tak jak rok wcześniej, co daje 8,31 zł dywidendy na akcję i stopę dywidendy w wysokości około 9 proc.

Przed wtorkowym otwarciem Bogdanka poinformowała o szacunkowych wynikach za I kwartał 2018 roku - skonsolidowany zysk netto Bogdanki wyniósł 23,2 mln zł, EBIT 28,5 mln zł, EBITDA 127,5 mln zł, a przychody 398,7 mln zł.

"Wyniki Bogdanki to całkiem przyjemne zaskoczenie po serii rozczarowań w 2018 roku. Wyniki wyglądają nieźle, zwłaszcza EBITDA wygląda solidnie" - powiedział PAP Biznes Robert Maj, analityk Ipopema Securities.

Impexmetal poinformował po zakończeniu poniedziałkowych notowań, że planuje wdrożyć w latach 2019-2022 program inwestycyjny o wartości około 430 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto w tym okresie wzrósł do 185,6 mln zł z 63,2 mln zł rok wcześniej. Przepływy z działalności operacyjnej Grupy Impexmetal wyniosły +214,0 mln zł w 2018 roku, a w 2017 +160,5 mln zł.

We wtorek kurs akcji OncoArendi Therapeutics spadł o 16,6 proc. – skali, która do tej pory nigdy się nie zdarzyła w historii notowań biotechnologicznej spółki.

Zniżkowały również papiery Infoscanu – o 9,7 proc., Cormaya – o 7,9 proc. (najniżej od grudnia 2018 roku), Mostostalu Warszawa – o 7,6 proc., a ponadto Brastera – o 6,5 proc.

Po poniedziałkowej, ponad 20-proc. zniżce, akcje Infoscanu we wtorek kontynuowały spadki. Na zamknięciu wtorkowej sesji zaliczyły najniższą cenę od maja 2017 roku. Po zamknięciu piątkowej sesji spółka poinformowała, że U.S. Food&Drug Administration (FDA) nie wydał zgody w zakresie dopuszczenia urządzenia MED Recorder do obrotu na rynku amerykańskim.

Cena akcji Brastera spadła czwartą sesję z rzędu.

Braster poinformował po poniedziałkowym zamknięciu, że otrzymał rezygnacje od czterech członków rady nadzorczej spółki: Kingi Stanisławskiej, Jacka Bartmińskiego, Michała Wnorowskiego i Witolda Łopuszańskiego z pełnienia funkcji z dniem 28 kwietnia 2019 roku.

Mostostal Warszawa poinformował w raporcie rocznym, że jego portfel zleceń na koniec 2018 roku wyniósł 1,83 mld zł, natomiast całej grupy kapitałowej 2,06 mld zł, podczas gdy na koniec 2017 roku backlog wyniósł 1,39 mld zł. Grupa Mostostalu odnotowała w 2018 roku 46,3 mln zł straty netto wobec 5 mln zł straty w 2017 roku. Przepływy z działalności operacyjnej Grupy wyniosły +29,3 mln zł w 2018 roku, a w 2017 -125,1 mln zł.