Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019 roku wyniosło 5164,53 zł, co oznacza wzrost rok do roku o 5,7 proc. Zatrudnienie w tym sektorze rok do roku wzrosło o 3,0 proc.

"Dane z rynku pracy w marcu wyraźne zaskoczyły. Zatrudnienie okazało się wyższe od prognoz (3,0 proc. r/r; PKO i kons.: 2,9 proc.; wobec 2,9 proc. r/r w lutym), a płace zaskoczyły in minus (5,7 proc. r/r; PKO i kons.: 7,1 proc., wobec 7,6 proc. r/r w lutym), co sugerowałoby na pierwszy rzut oka wznowienie scenariusza +praca zamiast płacy+ obserwowanego na początku 2017 r." - napisali ekonomiści PKO BP w środowym komentarzu.

Zdaniem ekonomistów, miesięczny przyrost liczby zatrudnionych w marcu był najwyższy od 2007. Jak zaznaczyli, szczegółowe dane o płacach, które mają być znane 24-go kwietnia, zapewne potwierdzą przesunięcie zmiennych komponentów wynagrodzenia między miesiącami (bonusy świąteczne były najprawdopodobniej w większości wypłacone w kwietniu a nie marcu).

"Stąd też wstępnie oceniamy, że trend wzrostowy wynagrodzeń, ostatnio oscylujący w okolicach 7 proc., nie zmienił się istotnie. Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw, która po raz pierwszy przekroczyła poziom 5000 PLN w grudniu 2018, od marca powinna na stałe zagościć powyżej tego poziomu" - uważają ekonomiści PKO BP.

