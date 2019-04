Fundusz Pollen Street Capital zdecydował o nienabywaniu akcji PCM w wezwaniu



Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - PSC BidCo Limited zdecydowało o nienabywaniu akcji Prime Car Management (PCM) w wezwaniu ogłoszonym 20 lutego w związku z nieosiągnięciem minimalnej liczby zapisów, podał podmiot pośredniczący.

"PSC III, LP (wzywający) oraz PSC Bidco Limited (podmiot nabywający akcje) informują, iż do końca okresu przyjmowania zapisów, tj. do godziny 12:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego dnia 24 kwietnia 2019 r., nie zostały złożone zapisy na sprzedaż przynajmniej 66% akcji spółki, tj. co najmniej 7 859 835 akcji uprawniających do 7 859 835 głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

PSC III, LP - fundusz zarządzany przez Pollen Street Capital Limited, ogłosił 20 lutego br. wezwanie na 100% akcji Prime Car Management (PCM) po cenie 20 zł za akcję. Podmiotem nabywającym akcje ma być PSC Bidco Limited. 25 lutego PSC III, LP zdecydował o podniesieniu ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PCM do 23,25 zł.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

(ISBnews)