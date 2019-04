Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili sprawdzić, czy przeciętna powierzchnia takich budynków była mniejsza niż w poprzednich latach. Ciekawie wygląda również analiza dotycząca średniej powierzchni domów budowanych na terenie poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu.

W 2018 r. przeciętny ukończony dom liczył już tylko 144 mkw.

Od dłuższego czasu w Polsce widoczny jest spadek średniej powierzchni nowych domów jednorodzinnych. Analiza ekspertów portalu RynekPierwotny.pl wskazuje, że 2018 r. przyniósł kolejny spadek przeciętnego metrażu domów, które inwestorzy indywidualni/prywatni oddali do użytku (zobacz poniższy wykres). W minionym roku ukończony dom liczył sobie już tylko 144 mkw. To relatywnie niski wynik w porównaniu do rekordów notowanych pod koniec minionej dekady (151 mkw. - 152 mkw.). Wtedy budowie większych domów sprzyjały bardziej liberalne zasady obliczania zdolności kredytowej w bankach.

Warto również pamiętać, że 10 lat - 15 lat temu przeciętna wielkość gospodarstwa domowego była większa niż obecnie. Pewne znaczenie ma też zmiana nastawienia inwestorów prywatnych, którzy obecnie przywiązują większą wagę do efektywnego wykorzystania przestrzeni domu. Można oczekiwać, że bieżący rok przyniesie kontynuację spadkowego trendu, który w przypadku średniej powierzchni ukończonych domów trwa już od 2010 r. (zobacz poniższy wykres).

Średni metraż z powiatów waha się od 100 mkw. do 200 mkw.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na ciekawe różnice średniej wielkości domów, które w 2018 r. osoby prywatne ukończyły na terenie powiatów oraz miast na prawach powiatu. GUS bezpośrednio nie podaje średniej powierzchni domów oddawanych do użytku na obszarze tak małych jednostek administracyjnych. Istnieje jednak możliwość obliczenia średniej powierzchni użytkowej nowych domów poprzez podzielenie łącznego metrażu tych budynków ukończonych w 2018 r. oraz ich łącznej liczby. Właśnie takie rozwiązanie wybrali eksperci portalu RynekPierwotny.pl.

Wyniki obliczeń widoczne w poniższej tabeli informują, że na terenie piętnastu powiatów i miast na prawach powiatu z największymi domami, przeciętna powierzchnia takich nowych budynków wynosiła 174 mkw. - 204 mkw. Niektóre analizowane obszary cechowały się bardzo małą skalą nowego budownictwa prywatnego (np. Siemianowice Śląskie oraz pow. prudnicki). Sytuacja przedstawiała się zupełnie inaczej w przypadku Warszawy. Od stycznia do grudnia 2018 r. na terenie stołecznego miasta osoby prywatne ukończyły aż 634 domy, których średnia powierzchnia wyniosła 189 mkw. (zobacz poniższa tabela). Dużą skalą nowego budownictwa jednorodzinnego i sporym metrażem domów cechował się również powiat pruszkowski oraz powiat nowotarski. W przypadku tego drugiego powiatu, część powstających domów może być projektowana z myślą o usługach turystycznych (np. noclegach i agroturystyce).

Jeżeli natomiast chodzi o lokalizacje wyróżniające się dużą skalą nowego budownictwa jednorodzinnego oraz najmniejszą średnią powierzchnią domów, to warto wymienić chociażby powiat nakielski oraz powiat kielecki. W obydwu wspomnianych powiatach, mały metraż ukończonych domów prawdopodobnie wynika z ograniczonych możliwości finansowych inwestorów prywatnych. Warto odnotować, że wśród lokalizacji z najmniejszymi domami raczej nie znajdziemy dobrze prosperujących powiatów i miast na prawach powiatu.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl