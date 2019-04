Na łamach gazety "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (wydanie wtorkowe, tekst omówiony przez agencję dpa w poniedziałek) zaakcentował, że był szczególnie zadowolony, gdy 1 maja przed 15 laty Polska wraz z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej weszła do Unii Europejskiej.

"Do dzisiejszych realiów należy jednak również to, że istnieją poważne różnice zdań między rządem w Warszawie a instytucjami europejskimi w kwestiach państwa prawa" - napisał Woidke i podkreślił, że Niemcy popierają Komisję Europejską, ale opowiadają się zarazem za tym, by konstruktywnie kontynuować dialog z Polską.

"Zależy nam na tym, by nie dopuścić do powstawania w Europie żadnych pęknięć. Oczekuje od nas tego także wielu Polaków, którzy w niezmiennie wysokiej liczbie opowiadają się za przynależnością ich kraju do Unii Europejskiej" - napisał.

Od 2014 r. Woidke jest koordynatorem rządu RFN ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej. (PAP)