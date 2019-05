Agora liczy na powtórzenie ubiegłorocznego wyniku frekwencyjnego w kinach



Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Agora liczy na powtórzenie ubiegłorocznego wyniku frekwencyjnego w kinach, poinformował prezes Bartosz Hojka.

"Wierzymy w rynek kinowy. Liczymy, że wynik [frekwencji] całego będzie dobry, nie gorszy niż w 2018" - powiedział Hojka podczas konferencji prasowej.

Członek zarządu grupy odpowiedzialny za sieć Helios Tomasz Jagiełło dodał, że dotychczas utrzymuje się nadwyżka w sprzedaży biletów r/r m.in. ze względu na gorszą niż rok wcześniej pogodę.

"Naszym zadaniem jest pracować, aby mieć jak najwięcej kin i ekranów do 2022 [perspektywy strategicznej grupy]. Ja jestem pełen optymizmu, cieszymy się, że jesteśmy teraz nieco ponad ścieżką" - dodał Jagiełło.

Odnosząc się do działalności filmowej grupy zaznaczył, że obejmuje ona "kilka tytułów" rocznie i w efekcie musi zależeć od sukcesu konkretnego tytułu.

"Biorąc pod uwagę tegoroczny repertuar, będzie to najlepszy rok Next Film" - wskazał członek zarządu.

Tymczasem, według słów prezesa Agory, w "biznesach kurczących się rynków" (w szczególności - druku) bieżący rok upłynie pod znakiem dalszej optymalizacji i restrukturyzacji. Podtrzymał jednocześnie aktywny rozwój w rosnących segmentach jak kina i gastronomia.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM. Agora jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV.

(ISBnews)